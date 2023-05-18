إقامة واحة الإعلام كمنطقة متكاملة لتغطية قمة جدة

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أعلنت وزارة الإعلام إقامة واحة الإعلام، كمنطقة إعلامية متكاملة لتغطية القمة العربية الـ 32 بجدة المقرر عقدها غدًا الجمعة.
وحسب ما ذكرته وزارة الإعلام، تستهدف واحة الإعلام تقديم خدمات إعلامية متطورة لجميع الإعلاميين والزوار، كما تمكن وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية من تغطية أعمال القمة العربية.
وتقدم عبر معرض مصاحب نظرة على التحول الكبير الذي تشهده السعودية من خلال المشروعات الوطنية الكبرى، فضلًا عن أنها تتضمن عروضًا مرئية تتناول المشروعات الوطنية في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية.
وتحتوي واحة الإعلام الخاصة بتغطية قمة جدة، على 4 استوديوهات تليفزيونية وإذاعية، منطقة للنشر والتحرير، مقرات عربات البث والنقل الفضائي، شاشات بث أحداث القمة، غرف حقن المواد وإرسالها، وغرفة تحكم رئيسية.