بايدن لن يتفاوض مع الجمهوريين حول سقف الدين الجيش السوداني: السفير الهندي أبلغنا باقتحام السفارة وسرقة ممتلكاتها إقبال كبير على عقود الوساطة العقارية قبل انتهاء المهلة التصحيحية قمر الحليب يزين السماء العربية مساء الجمعة المقبل ريال مدريد يتعثر أمام ريال سوسيداد بثنائية علامات تدل على تعاطي الشبو اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة الفريق اليحيى يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز فساتين الأميرة ديانا في متجر للملابس المستعملة
قال المهتم في الشأن العقاري، العبودي عبدالله: إن هناك إقبالًا كبيرًا على عقود الوساطة العقارية.
فيديو | المهتم في الشأن العقاري العبودي عبد الله: إقبال كبير على عقود الوساطة العقارية.. ومن أهم أهداف نظام الوساطة حفط الحقوق تقليل النزاعات #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/K90sVudGfIقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 2, 2023
وأكد العبودي، خلال لقاء مع قناة الإخبارية، أن أهم أهداف نظام الوساطة حفظ الحقوق تقليل النزاعات وذلك لجميع أطراف العملية العقارية وأكد أن النظام يحمي جميع الأطراف من النصب والاحتيال التي تحدث من قبل وسطاء غير مرخصين.
وتواصل الهيئة العامة للعقار تصحيح وتنظيم أوضاع ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية باستخراج التراخيص بدون مقابل مالي وبدون شرط اجتياز البرنامج التأهيلي، وذلك قبل انتهاء المدة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية في 30 ذي الحجة 1444هـ الموافق 18 يوليو 2023م.
ومنحت الهيئة المهلة التصحيحية انطلاقًا من دورها في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار بأعمالهم وفق نظام الوساطة العقارية، الذي يلزم ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المحددة في النظام.