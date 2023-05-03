إقبال كبير على عقود الوساطة العقارية قبل انتهاء المهلة التصحيحية

قال المهتم في الشأن العقاري، العبودي عبدالله: إن هناك إقبالًا كبيرًا على عقود الوساطة العقارية.

وأكد العبودي، خلال لقاء مع قناة الإخبارية، أن أهم أهداف نظام الوساطة حفظ الحقوق تقليل النزاعات وذلك لجميع أطراف العملية العقارية وأكد أن النظام يحمي جميع الأطراف من النصب والاحتيال التي تحدث من قبل وسطاء غير مرخصين.

باقي 3 أشهر

وتواصل الهيئة العامة للعقار تصحيح وتنظيم أوضاع ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية باستخراج التراخيص بدون مقابل مالي وبدون شرط اجتياز البرنامج التأهيلي، وذلك قبل انتهاء المدة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية في 30 ذي الحجة 1444هـ الموافق 18 يوليو 2023م.

تحفيز النشاط

ومنحت الهيئة المهلة التصحيحية انطلاقًا من دورها في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار بأعمالهم وفق نظام الوساطة العقارية، الذي يلزم ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المحددة في النظام.