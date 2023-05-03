إقلاع طائرة أممية من جدة لإجلاء 25 دبلوماسيًا من السودان

أقلعت طائرة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من قاعدة الملك عبد الله الجوية على متنها الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، لإجلاء دبلوماسيين من السودان.

وبحسب ما نشرت “قناة الإخبارية” فإن الإقلاع تم بخط سير من جدة إلى بورتسودان ومنها إلى جدة بهدف إجلاء 25 دبلوماسيًا من السودان.

عمليات الإجلاء

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية، إجمالي عدد الرعايا الذين أجلتهم المملكة من السودان حيث وصل العدد إلى 5409 أشخاص، حسبما أفادت “قناة العربية”.

جهود متواصلة

ويأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية لهم حتى يصلوا إلى بلدانهم بأمان.