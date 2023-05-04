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بقرار من غرفة فض المنازعات

إلزام النصر بدفع مليون و 505 آلاف ريال

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
إلزام النصر بدفع مليون و 505 آلاف ريال
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، قرارًا بإلزام نادي النصر بدفع مليون و505 آلاف ريال.

وألزمت الغرفة، النادي العاصمي بدفع مليون و500 ألف ريال للوسيط عبدالرحمن بن خنين وهو مبلغ متبقٍّ من عمولة الوساطة، كما ألزمت الغرفة النادي بدفع 5000 ريال رسوم قيد الدعوى.

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ومنحت الغرفة، النادي 30 يومًا لتنفيذ القرار.

النصر في الوصافة

وبعد مرور 25 جولة من دوري روشن السعودي للمحترفين، يتواجد الاتحاد في الصدارة، برصيد 59 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 56 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 40 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 32 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 30 نقطة، أبها عاشرًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 25 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 21 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة.

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