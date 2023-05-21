إلزام مقاولين مخالفين للشروط بإعادة السفلتة في عنيزة

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ألزمت بلدية عنيزة عددًا من المقاولين بكشط وإعادة سفلتة أكثر من 25000 متر طولي في عدد من المواقع.
ونشرت بلدية عنيزة لقطات مصورة توثق الواقعة، فيما بينت الصور انتشار العمال والمعدات الثقيلة، بدء إعادة سفلتة الطرق.