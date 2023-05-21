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إلزام مقاولين مخالفين للشروط بإعادة السفلتة في عنيزة

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
إلزام مقاولين مخالفين للشروط بإعادة السفلتة في عنيزة
المواطن - فريق التحرير

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ألزمت بلدية عنيزة عددًا من المقاولين بكشط وإعادة سفلتة أكثر من 25000 متر طولي في عدد من المواقع.

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وأوضحت البلدية في تغريدة عبر موقع تويتر، أن ذلك جاء بعد مخالفتهم التنفيذ للاشتراطات الفنية لأعمال السفلتة، وضمان سلامة البنية التحتية في كافة أرجاء المحافظة؛ وذلك لسلامة العابرين وضمن أعمال تحسين البنية التحتية وعمليات كشط وإعادة سفلتة الطرق الرئيسة وداخل الأحياء لرفع مؤشرات جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

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ونشرت بلدية عنيزة لقطات مصورة توثق الواقعة، فيما بينت الصور انتشار العمال والمعدات الثقيلة، بدء إعادة سفلتة الطرق.

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