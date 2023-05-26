إلغاء عشرات الرحلات في بريطانيا بسبب مشاكل في أجهزة الكمبيوتر

عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن القهوة السعودية حاضرة في رحلة الفضاء الدولية الأمر بالمعروف تفعّل محتوى “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” برماح
ألغت الخطوط الجوية البريطانية عشرات الرحلات اليوم الجمعة بسبب مشاكل في أجهزة الكمبيوتر، وهو ما أدى لتعطل خطط آلاف المسافرين في بريطانيا بداية عطلة نهاية أسبوع مزدحمة.
وبحسب موقع روسيا اليوم، كانت معظم الـ42 رحلة المتضررة متوجهة في مسارات قصيرة المدى من وإلى مطار هيثرو، أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا.
وتسببت مشاكل الحاسوب يوم أمس الخميس في خروج طائرات وطواقم من الخدمة، اليوم الجمعة، الذي كان من المتوقع أن يصبح أكثر الأيام ازدحامًا في السفر الجوي في بريطانيا منذ ما قبل جائحة كورونا.
كما تأخرت رحلات أخرى، حيث لم يتمكن بعض المسافرين من تسجيل الدخول عبر الانترنت، وقالت الخطوط الجوية عبر موقعها الإلكتروني: نحن على دراية بمشكلة فنية نعمل بجدية على حلها.
يتوقع أن يصبح السفر مزدحمًا بشكل خاص خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرًا لتزامن ثلاثة أيام عطلة نهاية الأسبوع مع بداية عطلة مدتها أسبوع لمعظم المدارس في بريطانيا.