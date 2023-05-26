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إلغاء عشرات الرحلات في بريطانيا بسبب مشاكل في أجهزة الكمبيوتر

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ مساءً
إلغاء عشرات الرحلات في بريطانيا بسبب مشاكل في أجهزة الكمبيوتر
المواطن - فريق التحرير

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ألغت الخطوط الجوية البريطانية عشرات الرحلات اليوم الجمعة بسبب مشاكل في أجهزة الكمبيوتر، وهو ما أدى لتعطل خطط آلاف المسافرين في بريطانيا بداية عطلة نهاية أسبوع مزدحمة.

تضرر أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا

وبحسب موقع روسيا اليوم، كانت معظم الـ42 رحلة المتضررة متوجهة في مسارات قصيرة المدى من وإلى مطار هيثرو، أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا.

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وتسببت مشاكل الحاسوب يوم أمس الخميس في خروج طائرات وطواقم من الخدمة، اليوم الجمعة، الذي كان من المتوقع أن يصبح أكثر الأيام ازدحامًا في السفر الجوي في بريطانيا منذ ما قبل جائحة كورونا.

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إلغاء عشرات الرحلات في بريطانيا بسبب مشاكل في أجهزة الكمبيوتر

كما تأخرت رحلات أخرى، حيث لم يتمكن بعض المسافرين من تسجيل الدخول عبر الانترنت، وقالت الخطوط الجوية عبر موقعها الإلكتروني: نحن على دراية بمشكلة فنية نعمل بجدية على حلها.

وقت مزدحم للسفر

يتوقع أن يصبح السفر مزدحمًا بشكل خاص خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرًا لتزامن ثلاثة أيام عطلة نهاية الأسبوع مع بداية عطلة مدتها أسبوع لمعظم المدارس في بريطانيا.

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