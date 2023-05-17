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بعد الفوز على ميلان بنتيجة 3/ 0 في مجموع المباراتين

إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التغلب على مواطنه ميلان بنتيجة 1/ 0 في إياب نصف نهائي البطولة مساء أمس الثلاثاء.

إنتر ميلان ضد ميلان

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم نجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في إحراز الهدف الوحيد للإنتر في الدقيقة الـ75 بعد تمريرة متقنة من البلجيكي روميلو لوكاكو.

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وصعد الإنتر إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الميلان بنتيجة 3/ 0 في مجموع المباراتين حيث سيواجه المتأهل من فريقي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي يوم 10 يونيو المقبل في مدينة إسطنبول التركية في اللقاء النهائي.

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إنتر ميلان - لاوتارو مارتينيز

تشكيل الفريقان

وفي مباراة أمس، جاء تشكيل فريق الإنتر مكونًا من: “أونانا، دارميان، أتشيربي، باستوني، دومفريس، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، دي ماركو، دزيكو، لاوتارو مارتينيز”.

أما تشكيل الروسونيري فجاء مكونًا من: “ماينان، كالابريا، تاو، توموري، ثيو هيرنانديز، تونالي، كرونيتش، مسيسياس، دياز، لياو، جيرو”.

يذكر أن الروسونيري عجز عن الفوز على الإنتر في آخر 4 مباريات جمعت بينهم في عام 2023، حيث فاز الإنتر على ميلان في نهائي السوبر الإيطالي بنتيجة 3/ 0 وفاز عليه في الدوري الإيطالي بهدف دون رد، ثم فاز عليه في مباراتي دور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا.

إنتر ميلان - دجيكو

وكان لقاء الذهاب أُقيم مساء الأربعاء الماضي، وانتهى بفوز الإنتر على ميلان بثنائية دون رد، حيث سجل البوسني إدين دجيكو الهدف الأول لـ إنتر في الدقيقة السابعة وسط خطأ دفاعي من لاعبي الروسونيري.

وعاد إنتر ميلان بعدها ليضيف الهدف الثاني عبر النجم الأرميني هنريك ميختاريان في الدقيقة الـ11 مستغلًّا خطأ دفاعيًّا آخر من لاعبي الروسونيري.

وأصبح فريق الإنتر أول فريق في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يسجل هدفين خلال أول 11 دقيقة من الشوط الأول خارج أرضه.

وفي الشوط الثاني، حاول الروسونيري العودة وتقليص الفارق بالهدف الأول ولكن دون جدوى، لينتهي لقاء الذهاب بفوز الإنتر بنتيجة 2/ 0.

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