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بعد فوزه على فيورنتينا في النهائي

إنتر ميلان بطلًا لـ كأس إيطاليا

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
إنتر ميلان بطلًا لـ كأس إيطاليا
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان لقب كأس إيطاليا مساء الأربعاء، وذلك بعد فوزه على منافسه فيورنتينا بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الأوليمبكو معقل نادي روما في العاصمة الإيطالية.

إنتر ميلان يحقق اللقب 

وكان فيورنتينا نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

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وبعدها أضاف مواطنه لاوتارو مارتينيز هدفي الفوز للإنتر في الدقيقتين الـ30 والـ38 من عمر الشوط الأول.

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إنتر ميلان ضد فيورنتينا - نهائي كأس إيطاليا

ولم يحدث أي جديد ليفوز الإنتر باللقب، ويكون ثاني ألقابه في الموسم الحالي بعد الفوز قبل عدة أشهر بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب ميلان في السعودية.

إنتر ميلان ضد فيورنتينا - نهائي كأس إيطاليا

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