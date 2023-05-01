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بعد تزكيته لـ4 أعوام

إنجازات تُزين الفترة الأولى لـ ياسر المسحل

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٠ مساءً
إنجازات تُزين الفترة الأولى لـ ياسر المسحل
المواطن - فريق التحرير

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شهدت الفترة الأولى لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل تحقيق العديد من الإنجازات، ما دفع الأندية لمطالبته بالترشح لولاية جديدة، قبل أن يتم تزكيته.

ولاية جديدة

وأعلنت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تزكية ياسر المسحل رئيسًا لاتحاد الكرة لمدة 4 أعوام مقبلة، وجاءت لمياء بن بهيان في منصب نائب الرئيس.

وضمت قائمة ياسر المسحل في العضوية كلاً من؛ خالد الثبيتي، خالد بن عبدالعزيز بن مقرن، علي بن محمد الشعيلان، معيض الشهري، نزيه نصر، تركي السلطان، عبدالعزيز العفالق، نعيم البكر وعبدالله حماد.

ياسر المسحل
ياسر المسحل

إنجازات مع ياسر المسحل

وفاز ياسر المسحل بالانتخابات في المرة الأولى بالتزكية في شهر يونيو 2019، ليتولى المسؤولية في فترة صعبة، بعد توديع المنتخب السعودي لبطولة كأس آسيا، ليتم إعادة بناء الجهازين الفني والإداري، وتعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد.

وقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أداء مميزًا مع رينارد، ونجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد مسيرة مميزة في التصفيات.

وتصدر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مجموعته في التصفيات الآسيوية؛ التي كانت تضم؛ اليابان، أستراليا، الصين، عمان وفيتنام، وحقق أعلى معدل نقطي في تاريخ مشاركاته بالتصفيات، وسجل 34 هدفًا، واستقبل 10 أهداف فقط.

وخطف الأخضر الأنظار في مباراته الأولى بكأس العالم 2022 في قطر، بعدما نجح في تحويل تأخره ضد منتخب الأرجنتين إلى فوز تاريخي بثنائية، قبل أن يخسر أمام المكسيك وبولندا، ليودع المونديال بانتصار لن يُنسى على بطل المونديال.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

تأهل للأولمبياد بعد غياب

وتمكن منتخب السعودية تحت 23 عامًا، خلال الفترة الأولى لمجلس ياسر المسحل من التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى بعد غياب 32 عامًا، حيث وصل الأخضر الأولمبي لنهائي كأس آسيا، ليشارك في أولمبياد طوكيو 2020.

الأخضر تحت 23 عاما
جانب من تتويج المنتخب – المصدر @SaudiNT

وظهر الأخضر الأولمبي بشكل مميز مع إدارة ياسر المسحل، حيث نجح منتخب السعودية في التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره القطري في المباراة النهائية، كما فاز بكأس اتحاد غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية،

المنتخب السعودي الأولمبي
جانب من التتويج – المصدر @SaudiNT

استراتيجية التحول

وأطلق الاتحاد السعودي بقيادة ياسر المسحل استراتيجية تحول كرة القدم في سبتمبر 2021، والتي اشتملت على 7 ركائز أساسية لمستقبل الكرة السعودية في قطاعات المسابقات، تطوير المواهب، كرة القدم النسائية، القوى العاملة، الحوكمة، التأثير العالمي والتحول التقني.

نجاحات مستمرة

كما شهدت مسيرة ياسر المسحل، إنجازات عديدة أخرى، حيث نجح منتخب الشباب في الفوز بكأس البطولة العربية لعامين متتاليين 2021 و2022، وفاز منتخب الناشئين بكأس اتحاد غرب آسيا في 2019.

المنتخب السعودي للشباب
لاعبو المنتخب – المصدر @UAFAAC

ونجح الاتحاد السعودي لكرة القدم في استضافة كأس آسيا 2027، كأس آسيا للسيدات 2026، تأسيس أول منتخب نسائي سعودي وإطلاق أول دوري نسائي محلي، بالإضافة إلى الحصول على حق استضافة كأس العالم للأندية 2024.

وفاز ياسر المسحل بعضوية مجلس فيفا في الانتخابات الآسيوية الأخيرة، وذلك بجانب التعاون الكبير مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ليصبح الدوري واحدًا من أفضل الدوريات خلال السنوات الأخيرة.

منتخب السعودية للسيدات
جانب من تتويج منتخب السيدات – المصدر @saff_wfd
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