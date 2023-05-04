إنجاز خرافي لـ هالاند بعد انفراده بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

حقق اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إنجازًا خرافيًّا وذلك بعد انفراده بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث وصل للهدف رقم 35 في البطولة في الموسم الحالي.

إنجاز جديد لـ هالاند

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي بنظامه الحديث والمكون من 38 جولة، يسجل 35 هدفًا في موسم واحد في البطولة متفوقًا على المصري محمد صلاح الذي سجل 32 هدفًا في موسم 2017/ 2018 مع فريق ليفربول، وآلان شيرر الذي سجل 31 هدفًا مع فريقه بلاكبيرن روفرز في موسم 1993/ 1994 في الدوري الإنجليزي.

وفي مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام أمس في الجولة الـ28 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح مانشستر سيتي في إحراز الهدف الأول عبر المدافع الهولندي ناثان آكي في الدقيقة الـ50 من ضربة رأسية، ثم أضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني عبر اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة الـ70، ثم اختتم اللاعب فيل فودين الأهداف لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ86.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد مانشستر سيتي 79 نقطة في المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 34 نقطة في المركز الـ15.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويتواجد هالاند في المركز الأول في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 35 هدفًا، هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير في المركز الثاني برصيد 25 هدفًا، إيفان توني لاعب فريق برينتفورد سجل 20 هدفًا في المركز الثالث، المصري محمد صلاح لاعب ليفربول سجل 18 هدفًا في المركز الرابع.