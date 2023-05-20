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في إطار البحث عن بدائل للمنصة

إنستغرام تخطط لإطلاق تطبيق منافس لـ تويتر

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
إنستغرام تخطط لإطلاق تطبيق منافس لـ تويتر
المواطن - فريق التحرير

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تخطط منصة إنستغرام التابعة لشركة ميتا بلاتفورمز لإطلاق تطبيق جديد قائم على النصوص ينافس تويتر، حيث ذكر تقرير لوكالة بلومبرغ نقلًا عن مصادر مطلعة أن الشركة تختبر المشروع في الوقت الحالي مع عدد من المشاهير والمؤثرين، كما أنها أتاحته بشكل غير معلن لعدد مختار من المبدعين منذ شهور.

وبحسب التسريبات، فإن التطبيق الجديد سيكون منفصلًا عن إنستغرام ولكنه سيسمح للأشخاص بربط الحسابات.

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موعد الكشف عن المنصة الجديدة

وقد تكشف إنستغرام عن التطبيق الجديد في وقت أقربه شهر يونيو، بحسب ما قالته ليا هابرمان، التي تعمل بتدريس التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين بجامعة كاليفورنيا، والتي نشرت لقطة شاشة لوصف مبكر للتطبيق.

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إنستغرام تخطط لإطلاق تطبيق منافس لـتويتر

قد يكون التطبيق مشابهًا للتطبيقات الأخرى المنافسة لـ تويتر، مثل ماستودون (Matsodon)، حسب لقطة الشاشة اللي نشرتها هابرمان.

بدائل لـ تويتر

يُذكر أنه منذ استحواذ إيلون ماسك على تويتر والفوضى التي أثرتها الصفقة فإن بعض المستخدمين اندفعوا للبحث عن بدائل، ما خلق فرصة في السوق.

وكان ماسك كشف هذا الشهر عن تخليه عن منصب الرئيس التنفيذي لمنصة تويتر، وأعلن عن اختيار ليندا ياكارينو لتولى هذا المنصب.

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