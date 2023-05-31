إنفاذ: طرح 153 عقارًا للبيع في 12 منطقة

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 15 مزادًا علنيًا، وذلك في الفترة ما بين 1 إلى 4 يونيو 2023م، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 153 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، تقع في 12 منطقة مختلفة في المملكة.
وتبدأ المزادات بـ 23 عقارًا في المنطقة الشرقية في مزادين سيرين وبوابة الشرقية الإلكتروني، و 17 عقارًا بالمدينة المنورة في مزادين ثمار المدينة ودار الهجرة الإلكتروني، و28 عقارًا في منطقة الرياض من خلال مزادين روائع وسط المملكة والهمم الإلكتروني، و 67 عقارًا في منطقة مكة المكرمة تشمل جدة والطائف وبحرة من خلال 5 مزادات تبدأ بمزاد الملتقى والإيمان وجار السحاب ووتد ووجهات الإلكتروني، و عقارين بمنطقة القصيم في مزاد الوادي الإلكتروني، و3 عقارات بمنطقة تبوك في مزاد درة تبوك الإلكتروني، وأخيرًا 9 عقارات في كل من حائل وبقعاء ورفحاء وسكاكا في واحات الشمال الإلكتروني.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.