إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن

قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر ديفيد إدموندسون، إنه تم إنفاق 900 مليون دولار على المشروع حتى الآن، موضحاً أن الإنفاق يشمل إنجاز 60% من الأعمال الهندسية.

وأكد إدموندسون، أن استلام المعدات الأساسية لبناء المشروع سيبدأ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفقًا لـ”العربية”.

مرحلة الإغلاق المالي

وأضاف “أعلنا الاثنين الماضي عن إتمام مرحلة الإغلاق المالي، إنه إنجاز مهم للمشروع، ونحن متحمسون جداً لذلك، خاصة أننا عملنا على هذا المشروع منذ فترة طويلة، فهذا يمثل نقطة الانطلاق نحو المرحلة القادمة، وقد شاركت 23 مؤسسة مالية في توفير الدعم ولديهم الثقة بالمشروع، وهي شراكة متنوعة جداً تضم مؤسسات وبنوكًا محلية ودولية وإقليمية، لكن الدعم الأكبر كان من صندوق التنمية الوطني وصندوق التنمية الصناعية”.

تكلفة المشروع

وتابع “لدينا أيضا جهات تمويلية دولية، وهذا يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاستثمار في هذه المشروعات، وبنفس القدر من الأهمية الاستثمار في الهيدروجين الأخضر في أجزاء مختلفة من العالم”.

وحول القفزة في تكاليف المشروع من نحو 5 مليارات دولار سابقاً إلى 8.4 مليارات دولار، قال إدموندسون “فيما يتعلق بالمرجع الذي تستندون إليه بخصوص الـ5 مليارات دولار يجب أن نلقي نظرة على المشروع، منذ 3 سنوات ونصف السنة كانت الانطلاقة، اتفقنا على تأسيس مشروع مشترك مع 3 شركاء هم AIR PRODUCTS و”أكوا باور” و”نيوم”، قدمنا تكلفة مبدئية بنحو 5 مليارات دولار، وهذا ما اعتقدنا أنه ستكون تكلفة المشروع، ولكن التكلفة الاستثمارية الحالية تبلغ 8.4 مليارات دولار، والقيمة الفعلية لتكلفة أعمال الهندسة والمشتريات والبناء هي 6.7 مليارات دولار، وهذه الأرقام لا يجب مقارنتها”.