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تسببت في اختناقه

إنقاذ حياة طفل ابتلع بطارية حارقة في الخرج

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
إنقاذ حياة طفل ابتلع بطارية حارقة في الخرج
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق طبي في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في الخرج، من استخراج بطارية حارقة من مريء طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، بعد أن ابتلعها وتسببت في اختناقه.

واستقبل قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى الطفل، وهو في حالة اختناق جراء ابتلاعه للبطارية، حيث أجريت له على الفور الفحوصات اللازمة من قبل الفريق الطبي المكون من استشاري أنف وأذن وحنجرة د. مأمون أحمد أبا زيد، واستشاري التخدير ولاء خربطلي، واخصائي التخدير سنجاي، ثم تم إخضاعه لعملية منظار تم خلالها إزالة البطارية من المريء بنجاح.

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ابتلاع الأجسام الغريبة

وبسبب وجود حروق في المريء، تم إحالة الطفل إلى مستشفى متخصص لاستكمال علاجه.

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وحذر تجمع الرياض الصحي الأول من خطر ابتلاع الطفل للأجسام الغريبة، ما قد يؤدي إلى اختناقه وإغلاق المجرى التنفسي بالكامل ويتسبب في حدوث مضاعفات له مثل الوفاة.

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