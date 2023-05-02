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أدت إلى نزيف حاد وحالة غير مستقرة

إنقاذ حياة عشريني من طعنة نافذة في القلب

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
إنقاذ حياة عشريني من طعنة نافذة في القلب
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية، من إنقاذ حياة عشريني تعرض لطعنة نافذة إلى القلب أدت إلى نزيف حاد وكانت حالته غير مستقرة.

وأوضح الحساب الرسمي لمدينة الملك عبدالله الطبية بموقع “تويتر” أن نسبة الوفاة لمثل هذه الحالات تتجاوز 60%.

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ونشر الحساب صورًا من إجراء العملية.

 

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