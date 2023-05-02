إنقاذ حياة عشريني من طعنة نافذة في القلب

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تمكن فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية، من إنقاذ حياة عشريني تعرض لطعنة نافذة إلى القلب أدت إلى نزيف حاد وكانت حالته غير مستقرة.
وأوضح الحساب الرسمي لمدينة الملك عبدالله الطبية بموقع “تويتر” أن نسبة الوفاة لمثل هذه الحالات تتجاوز 60%.
ونشر الحساب صورًا من إجراء العملية.