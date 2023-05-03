إنقاذ شاب من بتر ذراعه بعد تعرضه لنزيف بتبوك

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى الملك خالد بتبوك من إنقاذ حياة شاب بالعشرين من عمره، إثر تعرضه لحادث مروري مروع، نتج عن تعرضه لعدة إصابات بالجسم تسبب في نزيف حاد بالصدر والبطن.

تفاصيل الحالة

وأفادت صحة تبوك أن الفريق الطبي قام بإنقاذ ذراع الشاب من البتر، بعد وصوله إلى قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد بتبوك وهو بحالة صحية حرجة، وقد أجريت له مباشرةً كافة الإسعافات الأولية المتقدمة وتم إدخاله فورًا غرفة العمليات.

وأكد الفريق الطبي المعالج أنه تم تكوين ثلاث فرق طبية من جراحة الصدر، والجراحة العامة، وجراحة العظام، مبينًا أنه تم أولاً تركيب أنبوب صدري بعد تفريغ كميات من الدم حول الرئتين بعدها قام فريق الجراحة العامة للتعامل مع التهتك الذي حدث له بالكبد والتمزق، وبالحجاب الحاجز، واستطاع الفريق الطبي من قسم العظام بإصلاح التهتك الشديد بعضلات الذراع والكسور التي حدثت له بعظام الذراع، واستغرق إجراء العملية أكثر من أربع ساعات، وتكللت بالنجاح ولله الحمد، ثم خرج المريض من المستشفى.

يذكر أن مستشفى الملك خالد بتبوك أجرى خلال الشهرين الماضيين 800 عملية جراحية، شملت العمليات 420 عملية جراحية روتينية و380 عملية نوعية.