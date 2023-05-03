Icon

فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها Icon ألماني يُدير مباراة التعاون والاتحاد Icon أمين عام مجلس التعاون يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم Icon ‎ضبط 53 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي Icon إنقاذ شاب من بتر ذراعه بعد تعرضه لنزيف بتبوك Icon مروجو المخدرات في تبوك بقبضة الشرطة Icon سجل إيجابي لـ الاتحاد ضد التعاون Icon غياب سالم الدوسري يُربك حسابات دياز أمام أوراوا Icon أطباء في بريطانيا يخيطون قدم رجل بالعكس Icon الكويت: اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالسودان انتهاك صارخ للأعراف الدولية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم إدخاله فورًا غرفة العمليات

إنقاذ شاب من بتر ذراعه بعد تعرضه لنزيف بتبوك

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
إنقاذ شاب من بتر ذراعه بعد تعرضه لنزيف بتبوك
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى الملك خالد بتبوك من إنقاذ حياة شاب بالعشرين من عمره، إثر تعرضه لحادث مروري مروع، نتج عن تعرضه لعدة إصابات بالجسم تسبب في نزيف حاد بالصدر والبطن.

تفاصيل الحالة

وأفادت صحة تبوك أن الفريق الطبي قام بإنقاذ ذراع الشاب من البتر، بعد وصوله إلى قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد بتبوك وهو بحالة صحية حرجة، وقد أجريت له مباشرةً كافة الإسعافات الأولية المتقدمة وتم إدخاله فورًا غرفة العمليات.

قد يهمّك أيضاً
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رباعية السيتي في آرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رباعية السيتي في آرسنال

خطاط سعودي يبهر الزوار بمعرض تونس الدولي للكتاب

خطاط سعودي يبهر الزوار بمعرض تونس الدولي للكتاب

وأكد الفريق الطبي المعالج أنه تم تكوين ثلاث فرق طبية من جراحة الصدر، والجراحة العامة، وجراحة العظام، مبينًا أنه تم أولاً تركيب أنبوب صدري بعد تفريغ كميات من الدم حول الرئتين بعدها قام فريق الجراحة العامة للتعامل مع التهتك الذي حدث له بالكبد والتمزق، وبالحجاب الحاجز، واستطاع الفريق الطبي من قسم العظام بإصلاح التهتك الشديد بعضلات الذراع والكسور التي حدثت له بعظام الذراع، واستغرق إجراء العملية أكثر من أربع ساعات، وتكللت بالنجاح ولله الحمد، ثم خرج المريض من المستشفى.

يذكر أن مستشفى الملك خالد بتبوك أجرى خلال الشهرين الماضيين 800 عملية جراحية، شملت العمليات 420 عملية جراحية روتينية و380 عملية نوعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة

الرياضة
فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست
الرياضة

فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست

الرياضة
حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك
الرياضة

حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة...

الرياضة
لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير
السعودية اليوم

لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير

السعودية اليوم
16 مستشفى في السودان خارج الخدمة
العالم

16 مستشفى في السودان خارج الخدمة

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة نوماك
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة نوماك

وظائف
استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8 مساءً
السعودية اليوم

استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8...

السعودية اليوم
مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم رمضان”
السعودية اليوم

مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم...

السعودية اليوم