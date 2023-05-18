إنقاذ شخص احتجز في سيل دخل مركبة بالعقيق

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نجحت فرق الدفاع المدني في العقيق في إنقاذ شخص احتجز في سيل داخل مركبة.
ولفت المدني في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أنه تم تطبيق الأنظمة بحق قائدها؛ لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها، بالتنسيق مع المرور السعودي.
وتشهد المملكة حاليًّا حالة من التقلبات الجوية غير الموسمية، ويرافقها أمطار رعدية، وعواصف، فيما لفت خبراء الطقس والأرصاد، إلى أنها الحالة الممطرة السابعة عشرة منذ دخول موسم الشتاء.
وفي وقت سابق، أشارت آخر صور الأقمار الاصطناعية ورادار البروق إلى استمرار تكاثر السُّحب الركامية على أجزاء مُتفرقة من نجران ومُرتفعات عسير، وأجزائها الشرقية مُرفقة بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا، وفق ما أعلن طقس العرب.
بدورها تشدد المديرية العامة للدفاع المدني، على اتباع تعليمات السلامة؛ حرصًا على سلامة الجميع.