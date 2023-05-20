إنقاذ مريض ثمانيني مصاب بـ4 أنواع من السرطان

تمكن الجراحون المتخصصون في أمراض السرطان من مركز “ميشالكين” الطبي في مدينة نوفوسيبيرسك بغرب سيبيريا من إنقاذ مريض يبلغ من العمر 82 عامًا تم تشخيص إصابته بـ4 أنواع من السرطان.

تفاصيل الجراحة

وكشفت صحيفة “أيف- نوفوسيبيرسك” المحلية، أن الرجل سبق له أن أُخضع للعلاج من الأورام الخبيثة في جزأيْن من الأمعاء عامي 2010 و2017، ثم اكتشف الأطباء لديه نوعين فرعييْن جديديْن من مرض السرطان.

وذكر رئيس قسم أمراض السرطان في المستشفى ماكسيم نيكيتين: “بدا وكأن جسمه يسعى حثيثًا إلى الموت من السرطان، لكن الجراحين لم يسمحوا له من وقت لآخر بتحقيق ذلك”.

ووفقًا للأطباء، فإن مؤسسات طبية أخرى، حرمت المريض البالغ من العمر 82 عامًا من إجراء عملية جراحية؛ خوفًا من إصابته بمضاعفات خطيرة، كما هو الحال عند كبار السن بعد مثل هذا التدخل الجراحي.

مرض السكري

وقال الخبراء أيضًا: إن الرجل، بالإضافة إلى السرطان، يعاني من مرض السكري. وعلى الرغم من كل المشاكل، تكلّلت العملية الجراحية بنجاح. وصار المريض يتعافى الآن في منزله حيث يخضع لعملية إعادة تأهيل.