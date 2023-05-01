إنقاذ معتمر هندي توقف قلبه أثناء السعي بالمسجد الحرام

نجحت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، في إعادة النبض لمعتمر من الجنسية الهندية في المسجد الحرام.

تفاصيل الحالة

وقال مدير الفرع الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، إن غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا عند الساعة التاسعة وأربع وأربعين دقيقة من صباح الأمس، يفيد بوجود حالة تعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس في مسار العربات في المسعي بالحرم المكي الشريف.

وأبان أنه عند وصول الفريق الطبي، تبين وجود رجل في العقد السادس من العمر مستلقي على الأرض فاقد للوعي والتنفس.

تدخل الإسعاف

وأشار إلى أنه على الفور تدخلت الفرقة الإسعافية وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، وبدأت في عملية الإنعاش القلبي عن طريق جهاز الصدمات إلى أن عاد النبض.

وتم نقل المريض إلى مستشفى أجياد العام، ووضعه تحت الرعاية الصحية بالعناية المركزة .