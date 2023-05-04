إنقاذ مقيم من الغرق أثناء ممارسته السباحة في تبوك

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أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع حقل مقيمًا من الجنسية المصرية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم إسعافه ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحالته الصحية مستقرة.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية والسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقم (994) لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.