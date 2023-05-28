إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة بالخبر

تمكنت فرق الدفاع المدني في الخبر، اليوم الأحد، من إخماد حريق في شقة بمبنى سكني، حيث أنقذت 4 أشخاص بينهم رضيع.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورتين لعملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.