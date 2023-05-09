Icon

طريقة استخراج سجل الأسرة للأمهات إلكترونيًا Icon الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بترقية قاضيين وتعيين 10 قضاة بديوان المظالم Icon إطلاق صافرات الإنذار في كييف وسط أكبر حملة هجوم روسية Icon الإعفاء من المقابل المالي يخفف العبء عن مؤسسات القطاع غير الربحي Icon أمر قضائي يمنع ترامب من مناقشة قضيته مع الممثلة Icon إيجابيات ميزانية المملكة أعلنت عن نفسها مرة أخرى Icon شركة أرامكو تعتمد آلية جديدة لتوزيعات الأرباح الإضافية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon أمطار غزيرة على 4 مناطق حتى الـ 9 مساءً Icon سقوط 12 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي لغزة بـ 40 طائرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
البيانات أظهرت انخفاض حجم الدين العام

إيجابيات ميزانية المملكة أعلنت عن نفسها مرة أخرى

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ صباحاً
إيجابيات ميزانية المملكة أعلنت عن نفسها مرة أخرى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الكاتب والإعلامي خالد الربيش أن إيجابيات الميزانية أعلنت عن نفسها مرة أخرى، عندما أظهرت بياناتها انخفاض حجم الدين العام مع نهاية الربع الأول إلى نحو 962.25 مليار ريال، مقارنة بـ990.08 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “اقتصاد قوي”، أن هذا التراجع يعكس حرص الدولة على تحقيق تقدم ملموس في كل مسارات الميزانية، وفي مقدمتها الدين العام، الذي يمكن أن يشكل ضغطاً على سياسات الدول الاقتصادية، إذا لم تلتفت إليه وتعالجه أولاً بأول… وإلى نص المقال:

قد يهمّك أيضاً
مواطن يروي تفاصيل مقتل والديه وأشقائه على يد أخيه مدمن الشبو

مواطن يروي تفاصيل مقتل والديه وأشقائه على يد أخيه مدمن الشبو

كاريلو يسجل ثاني هدف عكسي في نهائي آسيا

كاريلو يسجل ثاني هدف عكسي في نهائي آسيا

المملكة تحقق ما تحلم به

بآليات منضبطة، ونظرة بعيدة، تحقق المملكة كل ما تحلم به وتطمح إليه في قطاعها الاقتصادي، مستنيرة برؤية 2030، التي أثبتت أن لها مفعول السحر في إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس ومرتكزات صلبة، تدفع المملكة إلى الأمام، وتجعلها في مقدمة الدول الواعدة الساعية إلى التغيير الحقيقي.

قد يهمّك أيضاً
ريال مدريد يستعيد لوكا مودريتش قبل مواجهة مانشستر سيتي

ريال مدريد يستعيد لوكا مودريتش قبل مواجهة مانشستر سيتي

تشكيل مباراة نيوكاسل وآرسنال

تشكيل مباراة نيوكاسل وآرسنال

وتشير الأرقام الواردة في الميزانية العامة (الفعلية) للربع الأول 2023 إلى أن المملكة نجحت وبامتياز في كل خططها وبرامجها التي نفذتها في السنوات الماضية، وتشير أيضاً إلى أن النمو الذي تحققه البلاد يتخذ شكلاً تصاعدياً، يبعث على الاطمئنان والأمل بأن السعودية تسير في الطريق الصحيح، وتحقق فيه طموحات القيادة والمواطن معاً.

تفاصيل الميزانية وإحصاءاتها

تفاصيل الميزانية وإحصاءاتها، تؤكد أنه في الوقت الذي تعاني فيه دول العالم ظروفاً اقتصادية صعبة وقاسية، اضطرتها إلى شد الحزام وتقليص الكثير من المصروفات، كانت المملكة تنفذ برامج الرؤية ومشروعاتها التنموية بوتيرة سريعة لم تتوقف، وفق الخطط الزمنية الموضوعة سابقاً، وتحقق في ذلك تقدماً استثنائياً شهد به العالم من خلال المنظمات الدولية التي رأت أن المملكة تبهر العالم بتحقيق كل ما سعت إليه، كيفما تشاء.

وكعادة ميزانيات المملكة في عقود مضت، تركزت ميزانية الربع الأول، على الاستثمار في الإنسان السعودي، ودعمه وتوفير كل ما يحتاج إليه، باعتباره الأداة التنفيذية لبرامج الرؤية، وما شملته من خطط وبرامج تنموية لا نهاية لها، وظهر ذلك في تخصيص أكثر من مائة مليار ريال لقطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية.

ما يلفت النظر في الميزانية

وما يلفت الأنظار مجدداً إلى ميزانية الربع الأول أيضاً، أن معدل الإنفاق فيها يسير بمعدل مرتفع، ما يعكس حرص الدولة والقيادة الرشيدة على إنجاز المشروعات والبرامج التنموية التي أوصت بها الرؤية، وهو ما أوصل المصروفات العامة خلال الربع الأول إلى 283.86 مليار ريال، بعجز قليل بلغ 2.91 مليار ريال، من السهل تلافيه مستقبلاً.

إيجابيات الميزانية أعلنت عن نفسها مرة أخرى، عندما أظهرت بياناتها انخفاض حجم الدين العام مع نهاية الربع الأول إلى نحو 962.25 مليار ريال، مقارنة بـ990.08 مليار ريال بنهاية العام الماضي، هذا التراجع يعكس حرص الدولة على تحقيق تقدم ملموس في كل مسارات الميزانية، وفي مقدمتها الدين العام، الذي يمكن أن يشكل ضغطاً على سياسات الدول الاقتصادية، إذا لم تلتفت إليه وتعالجه أولاً بأول.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر إلى السودان
العالم

وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر...

العالم
وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
حصاد اليوم

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

حصاد اليوم
عمر السومة يقود العربي لنهائي كأس أمير قطر
الرياضة

عمر السومة يقود العربي لنهائي كأس أمير...

الرياضة
طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة
السعودية اليوم

طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية...

السعودية اليوم
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا

العالم
استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء
السعودية اليوم

استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء

السعودية اليوم
اختبار بالأصابع يكشف إصابتك بسرطان الرئة
حصاد اليوم

اختبار بالأصابع يكشف إصابتك بسرطان الرئة

حصاد اليوم
امتلاء صحن الطواف وتلاوة خاشعة للشيخ السديس بالمسجد الحرام في صلاة المغرب
السعودية اليوم

امتلاء صحن الطواف وتلاوة خاشعة للشيخ السديس...

السعودية اليوم