إيران تعين علي رضا عنايتي سفيرًا في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، تعيين علي رضا عنايتي سفيرًا لطهران في السعودية، وفقًا لنبأ عاجل لقناة “العربية.

وفي 13 مايو، أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تلقيه اتصالًا من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان بحثا خلاله الخطوات المقبلة حول التقارب، في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بكين.

فتح السفارات

واستعرض الوزيران، في اتصال هاتفي، “آخر تطورات التوافقات المشتركة بين البلدين في بكين”.

وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية، بأن عبداللهيان أعرب في الاتصال مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، عن ارتياحه “للتقدم المحرز في التوافقات التي تم التوصل إليها بين إيران والمملكة، بما في ذلك اجتماع وزيري خارجية البلدين وإعلان اتفاقية استئناف العلاقات، وإيفاد فرق فنية لإعادة فتح السفارات والقنصليات العامة”.

اتفاق بكين

والتقى وزيرا خارجية السعودية وإيران في بكين، الشهر الماضي، لمناقشة التفاصيل الرئيسية في استئناف العلاقات بعد اتفاق تاريخي توسطت فيه الصين، خلال مارس الماضي.

وفي اجتماع على أعلى مستوى بين الجانبين منذ أكثر من 7 سنوات، وقع حسين أمير عبداللهيان والأمير فيصل بن فرحان اتفاقية لإعادة فتح السفارات والقنصليات في بلديهما.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده اتخذت الاستعدادات اللازمة لافتتاح ممثلياتها السياسية والقنصلية في المملكة رسميًا، واعتبر جدول زيارات ولقاءات المسؤولين ووزيري خارجية البلدين لعواصم كل منهما الآخر “مؤشرًا على عزم الطرفين على التعاون ورسم العلاقات المناسبة”.