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عبر صفقات جديدة مع صندوق الاستثمارات العامة

إيطاليا وألمانيا تتطلع إلى الشرق الأوسط عبر النافذة السعودية

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
إيطاليا وألمانيا تتطلع إلى الشرق الأوسط عبر النافذة السعودية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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حظيت جهود الحكومة الألمانية لتطوير علاقاتها مع بعض الدول العربية باهتمام واسع في الصحافة العالمية، بخاصة عقب الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الألمانية إلى السعودية وقطر.

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توسيع العلاقات مع دول الخليج

وقالت “المونيتور”، في تقرير لها: إنه منذ أن انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، وفرض عقوبات غربية على موسكو، كانت الدول الأوروبية تتطلع إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول على مصادر جديدة للطاقة لتحل محل الغاز والنفط الروسي.

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وتعمل إيطاليا وألمانيا على تعميق العلاقات التجارية، لذلك ناقشا صفقات الطاقة هذا الأسبوع مع دول الخليج حيث تستضيف السعودية قمة جامعة الدول العربية في جدة.

صندوق الاستثمارات العامة

وفي محاولة من الحكومة الإيطالية لجذب استثمارات أجنبية في صندوق جديد تدشنه روما لدعم الشركات المحلية العاملة في القطاعات الإستراتيجية، قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، الخميس الماضي: إن حكومة بلاده تحث صندوق الثروة السيادي السعودي على الاستثمار في هذا الصندوق.

وكشفت بيانات معهد صندوق الثروة السيادي SWF الصادرة في يناير/ كانون الثاني أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمتلك أصولًا بقيمة 607.42 مليار دولار، مما يجعله سادس أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، لذلك تسعى دول أوروبا لتدشين استثمارات قوية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة.

التعاون السعودي الإيطالي

وبعد مكالمة عبر الفيديو مع وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، في بيان: إن السعودية مستعدة لمزيد من الاستثمارات في إيطاليا.

وقال أورسو إن وزير الاستثمار السعودي: “عبر عن استعداده لتيسير تبادل الزيارات على مستوى الحكومة وأصحاب الأعمال، وأكد على أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي مستعد لاستثمار المزيد في إيطاليا”.

مشروعات الهيدروجين

وصرح الوزير الإيطالي، بأنه ناقش مع الفالح مشروعات تركز على طاقة الهيدروجين، كما اقترح تعاونًا أكبر بين البلدين في إفريقيا.

وأضاف بيان الوزير الإيطالي أن من المتوقع أن يزور وفد من الشركات السعودية بقيادة الفالح إيطاليا في سبتمبر المقبل.

مليار دولار للصندوق الإيطالي الجديد

وتعتزم حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تأسيس صندوق للاستثمار في الشركات الوطنية من خلال الأدوات المالية أو صناديق الاستثمار التي يديرها بنك “كاسا ديبوزتي إي بريستيتي”، وخصصت الخزانة الإيطالية ما يصل إلى 1.1 مليار دولار للصندوق الجديد، على أن يتم دفعها على عدة أقساط، وفقًا لوكالة رويترز.

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