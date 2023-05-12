إيغالو وماريغا سر قوة الهلال الهجومية

يُقدم الثنائي النيجيري أوديون إيغالو والمالي موسى ماريغا مستوى مميزًا مع الهلال في الموسم الرياضي الحالي، وتطمح الجماهير في مواصلة تألقهما خلال مواجهة الوحدة اليوم.

الهلال يُلاقي الوحدة

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الوحدة في نهائي بطولة كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

تألق إيغالو وماريغا

وشارك إيغالو في 22 مباراة مع الهلال في دوري روشن السعودي بمعدل 1807 دقيقة، ونجح في تسجيل 18 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، وقدم تمريرتين حاسمتين وصنع 17 فرصة.

وقام إيغالو بـ42 تسديدة على المرمى بدقة 73.7%، وشتت الكرة 13 مرة ومنع التسديد مرتين، وقطع الكرة 4 مرات، وقام بـ241 تمريرة بدقة 76.5%، ولديه 13 مراوغة ناجحة، وسجل هدفين في النسخة الحالية من كأس الملك.

على الجانب الآخر، لعب ماريغا 1186 في دوري روشن السعودي هذا الموسم بمعدل 1186 دقيقة، وسجل 4 أهداف، وقام بـ14 تسديدة على المرمى بدقة 46.7%، ولعب 7 عرضيات ناجحة بدقة 25%.

كما قام بـ6 افتكاكات ناجحة، وشتت الكرة 9 مرات، وقطع الكرة 9 مرات أيضًا، وقام بـ222 تمريرة ناجحة بدقة 76%، ولديه 11 مراوغة ناجحة، ولعب دورًا بارزًا في تأهل الهلال لنهائي كأس الملك، بعد تألقه ضد الاتحاد.