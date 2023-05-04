إيغالو يسعى لخطف صدارة هدافي آسيا 2022

يأمل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، لمواصلة تألقه مع الهلال في دوري أبطال آسيا، وقيادته لتحقيق الفوز أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.

إيغالو يخطف الأنظار

وظهر إيغالو بشكل مميز في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، حيث شارك في 9 مباريات، ونجح في تسجيل 7 أهداف، ليحتل المركز الثاني بقائمة الهدافين، وبفارق هدف عن مهاجم الدحيل القطري، إدميلسون جونيور.

ويملك إيغالو فرصة كبيرة في حصد لقب الهداف، في حالة مشاركته أمام أوراوا، وهز شباكه، خاصة أن منافسه في صفوف الفريق الياباني، هو ديفيد موبيرغ كارلسون، حيث تمكن من إحراز 6 أهداف خلال 8 مباريات.

ويسير إيغالو بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 18 هدفًا، كما ساهم في تأهله إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال ضد أوراوا

ويستعد الهلال لمواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.