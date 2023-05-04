Icon

صور حديثة لـ عين الصحراء من قلب الفضاء Icon الانتقادات تحاصر أحمد حجازي Icon مُسنَّة تعبر عن مشاعرها بعد الوصول إلى السعودية من السودان Icon اشتداد الأمطار الرعدية على المناطق الجنوبية الغربية الأيام المقبلة Icon إيغالو يسعى لخطف صدارة هدافي آسيا 2022 Icon وصول 208 من رعايا الدول الصديقة على سفينة الملك الطائف إلى جدة Icon نداء أممي لجمع نصف مليار دولار لمساعدة الفارين من السودان Icon أهداف بانيغا تمنح الشباب 9 نقاط Icon كلمات مرور تعرضك للقرصنة في أقل من ثانية Icon جماهير الاتحاد غاضبة من طارق حامد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال مباراة الهلال وأوراوا

إيغالو يسعى لخطف صدارة هدافي آسيا 2022

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٤ مساءً
إيغالو يسعى لخطف صدارة هدافي آسيا 2022
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأمل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، لمواصلة تألقه مع الهلال في دوري أبطال آسيا، وقيادته لتحقيق الفوز أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.

إيغالو يخطف الأنظار

وظهر إيغالو بشكل مميز في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، حيث شارك في 9 مباريات، ونجح في تسجيل 7 أهداف، ليحتل المركز الثاني بقائمة الهدافين، وبفارق هدف عن مهاجم الدحيل القطري، إدميلسون جونيور.

قد يهمّك أيضاً
بلال علام يتألق في قمة الاتحاد والشباب

بلال علام يتألق في قمة الاتحاد والشباب

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة

إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر spl

ويملك إيغالو فرصة كبيرة في حصد لقب الهداف، في حالة مشاركته أمام أوراوا، وهز شباكه، خاصة أن منافسه في صفوف الفريق الياباني، هو ديفيد موبيرغ كارلسون، حيث تمكن من إحراز 6 أهداف خلال 8 مباريات.

ويسير إيغالو بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 18 هدفًا، كما ساهم في تأهله إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر spl

الهلال ضد أوراوا

ويستعد الهلال لمواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.

الهلال ضد أوراوا
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج
السعودية اليوم

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل...

السعودية اليوم
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي لـ طالبان
السعودية اليوم

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي...

السعودية اليوم
بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً...

السوق
موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء
الرياضة

النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء

الرياضة
محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات
العالم

محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات

العالم
فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين
السعودية اليوم

فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول...

السعودية اليوم
تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال المتابعين
السعودية اليوم

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال...

السعودية اليوم