إيفر بانيغا يتألق في دوري روشن

يُقدم النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

تألق إيفر بانيغا

وخاض إيفر بانيغا 21 مباراة مع الشباب في دوري روشن السعودي هذا الموسم بمعدل 1779 دقيقة، وساهم في تسجيل 7 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 3 مرات، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وصنع 52 فرصة، وقام بـ6 تسديدات بدقة 46.2%.

ويلعب إيفر بانيغا دورًا دفاعيًا مميزًا مع الشباب في دوري روشن، حيث قام بـ7 افتكاكات ناجحة بدقة 43.8%، وشتت الكرة 6 مرات ومنع التسديد مرة، وقطع 6 كرات، ولديه 1421 تمريرة ناجحة بدقة بلغت 88.1%، وقام بـ32 مراوغة ناجحة.

واكتسب إيفر بانيغا صاحب الـ34 عامًا، 43 خطأ، وارتكب 20 خطأ، وحصل على 3 بطاقات صفراء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هذا الموسم، وذلك وفقًا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب يُلاقي الوحدة

على الجانب الآخر، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الوحدة، عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يتواجد فريق الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.