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بسبب قضية اللاعب لويس جرابان

إيقاف قرار منع التسجيل لـ الأهلي لفترتين بشكل مؤقت

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
إيقاف قرار منع التسجيل لـ الأهلي لفترتين بشكل مؤقت
المواطن - فريق التحرير

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أعلن النادي الأهلي قبل قليل عن تلقيه قرارًا من هيئة التحكيم بإيقاف قرار منع التسجيل لدى النادي لفترتين بسبب قضية اللاعب لويس جرابان.

وكانت غرفة فض المنازعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدرت قرارًا بإيقاف النادي عن التسجيل لفترتين نظاميتين.

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تفاصيل القرار

وكشف الراقي في بيانه أنه قامت الإدارة القانونية بالتنسيق مع المكاتب الدولية ذات الخبرة القانونية برفع استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي وسُجلت القضية، حيث أضاف النادي في بيانه أنه على إثر ذلك تم تقديم دفوع للنادي في هذا الخصوص لمحاولة إلغاء القرار بحسب المسوغات القانونية.

وأشار النادي في بيانه إلى أنه تم إبلاغ مجلس الإدارة عصر اليوم الثلاثاء بصدور قرار من هيئة التحكيم الرياضية بقبول إجراءات التدابير الاحترازية وإيقاف قرار منع التسجيل حتى صدور القرار النهائي في القضية.

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