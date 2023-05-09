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يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم

إيلون ماسك: لا يمكن الوثوق في واتساب

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ مساءً
إيلون ماسك: لا يمكن الوثوق في واتساب
المواطن - فريق التحرير

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قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الثلاثاء: إنه لا يمكن الوثوق في تطبيق التواصل الفوري “واتساب” الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم.

تصريحات ماسك

وغرد إيلون ماسك، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “لا يمكن الوثوق في واتساب”.

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وكان ماسك يعلق على مغرد تقاسم مع متابعيه صورة يقول إنها تظهر أن “واتساب” يستخدم ميكروفونًا في الخلفية، بينما كان نائمًا ومنذ أن استيقظ عند الساعة السادسة صباحًا.

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ووفقًا لتقارير إعلامية، قال: إن الأمر جزء من جدول زمني أطول، وتساءل: “ما الذي يحدث؟”.

استخدامات الميكروفون

وتظهر لقطة الشاشة (screenshot) استخدامات الميكروفون في الهاتف، ويظهر أن “واتساب” هو الذي استخدم الميكروفون.

وكان هذا المغرد، كما يعرّف عن نفسه، فؤاد دبيري، الذي يظهر وصف حسابه الموثق بأنه مهندس في “تويتر” ويسكن مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، حيث المقر الرئيسي لموقع التدوين المصغر.

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