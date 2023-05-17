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مضيفًا أن الفريق وزع مجهوده في الكلاسيكو لتحقيق نتيجة إيجابية

إيميليانو دياز: فقدان الهلال لـ الأمل في لقب الدوري سبب أدائنا ضد الاتحاد

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
إيميليانو دياز: فقدان الهلال لـ الأمل في لقب الدوري سبب أدائنا ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أكد الأرجنتيني إيميليانو دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، أن مهمته تكمن في مساعدة الأزرق على إنهاء الموسم بشكل جيد، وذلك بعد التعادل مع نادي الاتحاد بنتيجة 2/ 2 أمس في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن، مضيفًا أن فقدان الفريق الأزرق الأمل في المنافسة على اللقب، جعله يظهر بشكل مغاير تمامًا عن الأداء الطبيعي المعروف عنه.

وقال إيميليانو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “أنا مطالب بتحسين ترتيبنا في الدوري وأن نختتم الموسم بأفضل حال، واللاعبون الشبان لديهم الآن فرصة فيما تبقى من مباريات يجب أن يستغلوها”.

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الهلال والاتحاد

وأضاف إيميليانو: “ميشايل كان يحس بالتعب قبل المباراة لذلك لم أشركه أساسيًّا، واستفدت من خدماته في الوقت الذي يتناسب مع جاهزيته”.

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وتابع إيميليانو: “الهلال لعب مواجهة الاتحاد بعد مباراة وصلت دقائقها لـ120 دقيقة أمام الوحدة، لذلك حرصنا على توزيع مجهودنا للخروج من اللقاء بالشكل المطلوب، ولو كان لدينا آمل كبير في تحقيق الدوري لظهرنا بشكل مغاير عما ظهرنا به، كنا سنضغط بقوة لتحقيق الفوز”.

الهلال والاتحاد - دوري روشن

وأضاف: “مشاركة ميشايل بدلًا من كاريلو، كون الأخير عانى من ضربة تلقاها في ظهره في الشوط الأول”.

واختتم إيميليانو حديثه قائلًا: “أشكر فهد بن نافل رئيس النادي وفهد المفرج المدير التنفيذي على الثقة التي منحوها لي للإشراف على الفريق فيما تبقى من مباريات”.

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