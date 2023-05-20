ابتلاع البالونات والوخز بالإبر طرق علمية جديدة للتخسيس

يبحث العلماء والأطباء عن طرق مبتكرة جديدة لإنقاص الوزن، بشكل يومي، ويلجأ الكثيرون لتلك الطرق بما يتناسب مع طريقة وأسلوب معيشتهم.

المؤتمر الأوروبي للسمنة

وشارك عدد كبير من الخبراء في البحث حول طرق معالجة وباء السمنة، في المؤتمر الأوروبي للسمنة لعام 2023، وفيما يلي ثلاثة أفكار مقدمة كطرق للمساهمة في العيش بأسلوب حياة صحية، وفقًا لـ”الجارديان” البريطانية.

ظل الوخز بالإبر ممارسة وعادة تعود عمرها لـ 3000 عام حيث يتم ثقب الجلد بالإبر، وغالبًا يكون الوخز بالإبر مفيدًا لأولئك الذين يتطلعون إلى فقدان بضعة أرطال من الوزن.

الوخز بالإبر

وخلصت دراسة يابانية إلى أن الوخز بالإبر في الأذن يمكن أن يساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن، حيث يرى الباحثون أن هذه الطريقة يمكن أن تحفز الأعصاب والأعضاء التي تساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

وأثبتت دراسة فعالية هذه الطريقة في إنقاص الوزن، بعدما تم اختبارها على 81 رجلًا يابانيًا يعانون من السمنة وتتراوح أعمارهم بين 21 و78 عامًا، وتم إعطاؤهم نوعًا من الوخز بالإبر في الأذن، حيث يربط خرزًا معدنية صغيرة بست نقاط في الأذن الخارجية.

تأثير إيجابي

وقال الدكتور تاكاهيرو فوجيموتو، مؤلف الدراسة: “النتائج أظهرت أن الوخز بالإبر على الأذن قد يساعد في إنقاص الوزن عندما يقترن بالحمية والتمارين الرياضية”.

وأضاف: “من المحتمل أن يكون للوخز بالإبر تأثير إيجابي من خلال الحد من الرغبة الشديدة في الأكل والحد من الشهية المفتوحة، وتحسين الهضم وزيادة التمثيل الغذائي”.

الاستحمام بالماء البارد

وأثبتت دراسة أيضًا أن الاستحمام بالماء البارد في الصباح الباكر قد يساعد في إنقاص الوزن، ولكن يكون أكثر فاعلية بالنسبة للرجال.

وأشارت دراسة أجرتها الدكتورة مارييت بون، إلى أن التعرض للماء البارد في الصباح قد يكون أكثر فاعلية في زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون مقارنة بالمساء.

بالونات إنقاص الوزن

واقترحت دراسة ثالثة أيضًا ابتلاع ما يسمى بالونات المعدة، بدلًا من الخضوع لعملية جراحية لتكميم المعدة، فقد تم تطوير بالونات المعدة القابلة للابتلاع وأثبتت فعاليتها في علاج إنقاص الوزن.