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توفي والدها إثر نوبة قلبية مفاجئة

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ صباحاً
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
المواطن - فريق التحرير

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نشرت رغد الحيان، ابنة الفنان الراحل فهد الحيان، صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنظارة والدها الشهيرة في مسلسل طاش ما طاش.

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وعلقت رغد على الصورة عبر صفحتها الخاصة بموقع سناب شات، قائلة: يا مال الجنة.

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وداع وتأثر

وتفاعل عشرات المتابعين معها والذين قدموا لها العزاء وترحموا على والدها، وسط مشاعر جياشة ولحظات تأثر على روح الفقيد.

فهد الحيان

وتوفي الفنان فهد الحيان يوم الاثنين 15 مايو الجاري، عن عمر يناهز 52 عامًا، إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وصُدم العديد من محبي الفنان فهد الحيان بخبر وفاته، داعين له بالرحمة والمغفرة.

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