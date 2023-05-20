ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة

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نشرت رغد الحيان، ابنة الفنان الراحل فهد الحيان، صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنظارة والدها الشهيرة في مسلسل طاش ما طاش.
وعلقت رغد على الصورة عبر صفحتها الخاصة بموقع سناب شات، قائلة: يا مال الجنة.
وتفاعل عشرات المتابعين معها والذين قدموا لها العزاء وترحموا على والدها، وسط مشاعر جياشة ولحظات تأثر على روح الفقيد.
وتوفي الفنان فهد الحيان يوم الاثنين 15 مايو الجاري، عن عمر يناهز 52 عامًا، إثر نوبة قلبية مفاجئة.
وصُدم العديد من محبي الفنان فهد الحيان بخبر وفاته، داعين له بالرحمة والمغفرة.