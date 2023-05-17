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أكدت أنه قلبه توقف مرتين

ابنة فهد الحيان: والدي كان يشعر بقرب أجله

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
ابنة فهد الحيان: والدي كان يشعر بقرب أجله
المواطن - فريق التحرير

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كشفت رغد ابنة الفنان الراحل فهد الحيان اللحظات الأخيرة التي جمعتها بوالدها، مؤكدة أنه كان يشعر بدنو أجله.

وقالت رغد في حديثها لشبكة “العربية” إن والدها خضع لعملية استئصال المرارة في الأردن نهاية رمضان، وغاب عنهم لمدة 3 أسابيع، وعاد وكان مختلفًا كثيرًا.

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سيرة الموت

وأوضحت أنه كان قريبًا من الجميع، وكانت صحته طيبة، وقبل وفاته زار شقيقه الكبير عبدالعزيز حيث كان قريبًا من الجميع بشكل لم يسبق له مثيل، حتى الكل كان يقول إن وجهه كان مشرقًا وحديثه موزونًا.

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وأضافت أنه خلال الأيام الماضية كثرت جلسات والدها مع الأسرة، وكأنه كان يحس بأنه سيفارقهم، لافتة “حتى إنه خلال جلساتنا يأتي بسيرة الموت، وكنا نقول له بعد عمر طويل، إلا أنه كان يطمئنا ويحاول تهدئتنا”.

وعن اللحظات الأخيرة، أشارت “كان الليلة السابقة قبل وفاته في المكتب للعمل ولم يعد للمنزل، وفي الصباح جاء هاتف من عمال المكتب وأبلغوا والدتي أن والدي تعب بالمكتب وتم نقله للمستشفى، وهنا والدتي تضايقت لأنها لم تكن معه، وحست أن هذه المرة غير، وأنه سيتركنا، وطلبوا منا له الدعاء”.

توقف القلب

واستطردت أن قلبه توقف مرتين قبل أن يفارق الحياة خلال فترة العصر، لافتة “الحمد لله شاهدت أبوي وهو متشهد ورافع أصبعه ومبتسم، وكأنه نائم، مثل ما أنا ارتحت بشوفته أود أن ترتاحوا، وأعرف أنه ليس فقيدنا لوحدنا بل فقيدكم كلكم”.

واختتمت قولها “الحمد لله والدي لم يكن يشكو من أحد، ولا ذكر أحد بالشر، والحمد لله أنه راح وسيرته الطيبة ما راحت”.

وتوفى فهد الحيان الاثنين، بسكتة قلبية، عن عمر يناهز 52 عامًا وأثار خبر رحيله صدمة في الوسط الفني بشكل واسع.

وأمس تم تشييع جثمان الراحل، وسط جموع غفيرة من المواطنين والمشاهير والفنانين، الذين حرصوا على الحضور لوداعه.

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