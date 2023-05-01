اتحاد القدم يوافق على طلب 19 مدربًا سعوديًّا

وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب 19 مدربًا سعوديًّا بتأسيس رابطة المدربين لكرة القدم.

وعبر حسابه في “تويتر” ذكر الاتحاد السعودي أنه سيدعم تأسيس الرابطة على أن يتم استكمال الإجراءات الرسمية من الجهات ذات العلاقة.

تأسيس الرابطة

واضاف الاتحاد السعودي، أن الأمانة العامة تلقت الطلب المقدم من المدربين، الوطنيين الحاصلين على الشهادات التدريبية بمختلف درجاتها ومسمياتها، حيث سيعمل الاتحاد السعودي على دعم التأسيس وفقًا للأنظمة المتبعة في الجهات ذات العلاقة ومنحها استقلالية تامة يحكمها نظام أساسي وجمعية عمومية أعضاؤها هم من المدربين بهدف تطوير المدرب والمساهمة في حفظ حقوقه.