اتساع نطاق الحالة الممطرة على السعودية الاثنين

كشف طقس العرب أن آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية تشير إلى أنه يُتوقع أن يتعمق تأثير الحالة المناخية على المملكة السعودية يوم الاثنين، وذلك نتيجة تزايد تدفق تيارات هوائية شبه استوائية ورطبة للغاية لأجواء المملكة بالتزامن مع اندفاع تيارات هوائية أقل حرارة من شرقي البحر الأبيض المُتوسط.

المناطق المشمولة

وبناءً على ما سبق، يُتوقع- بمشيئة الله- أن يشتد ويتسع نطاق تأثير الحالة الممطرة على المملكة يوم الاثنين، بحيث يُتوقع هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من القطاع الغربي للمملكة بما فيه الطائف والمدينة المُنورة وترافق بتساقط البَرَديات، حسبما ذكر طقس العرب.

السحب الرعدية

ولفت طقس العرب إلى أن السُحب الرعدية الممطرة تمتد للجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وأجزاء عِدّة من منطقة الرياض إداريًّا وبخاصة المُحافظات الشمالية والغربية منها، وقد تترافق هذه السُحب بنشاط في الرياح الهابطة مُسببة عواصف رملية مؤقتة.

وأضاف: يُحتمل أن تكون الاضطرابات الجوية قوية في بعض الأوقات وبخاصة في المناطق الشمالية الغربية الأمر الذي يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.

أما يوم الثلاثاء، فتوقع طقس العرب، أن تتراجع الفعالية الجوية على المناطق الشمالية الغربية، بحيث تتركز حينها على المناطق الجنوبية الغربية وشمال الوسطى وصولًا لشمال المملكة وهذا لا يمنع أن تشهد أجزاء أخرى من المملكة بعض الهطولات المطرية على أنحاء مُتفرقة.