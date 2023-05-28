Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية Icon السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية Icon الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد Icon وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية Icon تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نتيجة تزايد تدفق تيارات هوائية شبه استوائية

اتساع نطاق الحالة الممطرة على السعودية الاثنين

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
اتساع نطاق الحالة الممطرة على السعودية الاثنين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف طقس العرب أن آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية تشير إلى أنه يُتوقع أن يتعمق تأثير الحالة المناخية على المملكة السعودية يوم الاثنين، وذلك نتيجة تزايد تدفق تيارات هوائية شبه استوائية ورطبة للغاية لأجواء المملكة بالتزامن مع اندفاع تيارات هوائية أقل حرارة من شرقي البحر الأبيض المُتوسط.

قد يهمّك أيضاً
عقوبات بريطانية قاسية ضد الطلاب الأجانب

عقوبات بريطانية قاسية ضد الطلاب الأجانب

انطلاق التمرين الأمني بين السعودية والبحرين “حارس”

انطلاق التمرين الأمني بين السعودية والبحرين “حارس”

المناطق المشمولة

وبناءً على ما سبق، يُتوقع- بمشيئة الله- أن يشتد ويتسع نطاق تأثير الحالة الممطرة على المملكة يوم الاثنين، بحيث يُتوقع هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من القطاع الغربي للمملكة بما فيه الطائف والمدينة المُنورة وترافق بتساقط البَرَديات، حسبما ذكر طقس العرب.

قد يهمّك أيضاً
بدء الاكتتاب في أسهم الموارد للقوى البشرية

بدء الاكتتاب في أسهم الموارد للقوى البشرية

ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات وزير الطاقة

ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات وزير الطاقة

السحب الرعدية

ولفت طقس العرب إلى أن السُحب الرعدية الممطرة تمتد للجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وأجزاء عِدّة من منطقة الرياض إداريًّا وبخاصة المُحافظات الشمالية والغربية منها، وقد تترافق هذه السُحب بنشاط في الرياح الهابطة مُسببة عواصف رملية مؤقتة.

وأضاف: يُحتمل أن تكون الاضطرابات الجوية قوية في بعض الأوقات وبخاصة في المناطق الشمالية الغربية الأمر الذي يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.

أما يوم الثلاثاء، فتوقع طقس العرب، أن تتراجع الفعالية الجوية على المناطق الشمالية الغربية، بحيث تتركز حينها على المناطق الجنوبية الغربية وشمال الوسطى وصولًا لشمال المملكة وهذا لا يمنع أن تشهد أجزاء أخرى من المملكة بعض الهطولات المطرية على أنحاء مُتفرقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة