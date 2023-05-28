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خطوة متقدمة لإثبات الجودة والاحترافية

اتفاقية بين الدفاع والتعليم لمعادلة الشهادات العسكرية

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
اتفاقية بين الدفاع والتعليم لمعادلة الشهادات العسكرية
المواطن - واس

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وقعت وزارتا الدفاع والتعليم، اليوم، اتفاقية لتعزيز التعاون والعمل المؤسسي بين الوزارتين في مجال معادلة الشهادات العلمية الصادرة عن الكليات العسكرية بوزارة الدفاع، والشهادات الجامعية العسكرية الخارجية لمبتعثي الوزارة، وذلك بحضور وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.

ومثل وزارة الدفاع خلال التوقيع، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، ومن جانب وزارة التعليم، نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري.

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نص الاتفاقية

ونصّت الاتفاقية على اعتماد معادلة شهادة برنامج البكالوريوس في العلوم العسكرية بجميع التخصصات الصادرة من الكليات العسكرية في وزارة الدفاع، بدرجة البكالوريوس الصادرة من الجامعات السعودية، إلى جانب معادلة شهادة الماجستير في العلوم العسكرية الصادرة من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، بدرجة الماجستير في ذات التخصص، كما تضمنت الاتفاقية اعتماد آلية لمعادلة الشهادات الجامعية العسكرية الخارجية لمبتعثي وزارة الدفاع.

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نقلة نوعية

وأكد الدكتور البياري، أن الاتفاقية تأتي كخطوة متقدّمة ونقلة نوعية، تجسّد ما تحظى به وزارة الدفاع من رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ونوّه بالاهتمام الدائم والمتابعة المباشرة من الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع وتأكيده على الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد دعامة أساسية لتحقيق أحد أهداف الوزارة الإستراتيجية المتمثل في رفع المعنويات وتطوير الأداء الفردي للمنسوبين.

وأكد أن هذه الاتفاقية إثبات حاسم بأن الجودة والاحترافية ومواكبة التطوير والتحديث أهم سمات الصروح التعليمية العسكرية الوطنية، وهي الرهان الناجح الذي مدّ ويمدُ البلاد بأعلى الكفاءات العسكرية والطاقات القادرة على خدمة الوطن في جميع المجالات.

روح التعاون

من جانبه، أكد الدكتور السديري أن توقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الدفاع يأتي تأكيدًا لروح التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، وخدمة أهداف الوزارتين ومن ضمنها تطوير الكوادر البشرية.

وأوضح أن توقيع الاتفاقية، يعكس ما تتمتع به الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع من جودة عالية في محتواها التعليمي ومخرجاتها، وفق أعلى المعايير التعليمية والتدريبية، متمنيًا أن تحقق هذه الاتفاقية الأهداف المرجوة منها.

يُذكر أن الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع المشمول خريجوها بالاتفاقية، هي: كلية الملك عبد العزيز الحربية، وكلية الملك فيصل الجوية، وكلية الملك فهد البحرية، وكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، الذي يحصل خريجوها على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، كما يتم منح خريجي كلية القيادة والأركان شهادة الماجستير في العلوم العسكرية.

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