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تشمل تدريبًا عمليًا لطلاب الهندسة وتقنية المعلومات

اتفاقية بين جامعة الملك سعود وطيران ناس لرعاية برنامج الطلبة الموهوبين

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
اتفاقية بين جامعة الملك سعود وطيران ناس لرعاية برنامج الطلبة الموهوبين
المواطن - فريق التحرير

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وقعت جامعة الملك سعود اتفاقية شراكة استراتيجية مع طيران ناس الناقل الوطني الرائد في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، لرعاية برنامج الطلبة الموهوبين والمتفوقين في الجامعة.

وتهدف الاتفاقية لتحقيق التعاون بين الطرفين حيث سيكون طيران ناس الراعي الرسمي لبرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين في جامعة الملك سعود، بما يساهم في تعزيز قدرات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ولتمكينهم من حضور المؤتمرات العلمية العالمية والمنافسات العلمية وورش العمل المتخصصة،على شبكة رحلات طيران ناس التي تضم أكثر من 70 وجهة دولية وداخلية.

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تدريب عملي

كما تشمل الاتفاقية تدريبًا عمليًا لطلبة تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات في أقسام ووحدات طيران ناس.

ووقع الاتفاقية في مقر جامعة الملك سعود كل من عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور علي الدلبحي، والرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في طيران ناس أسماء حمدان.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور الدلبحي إن “هذه المذكرة تأتي من حرص الجامعة على أن توفر لطلبتها المتفوقين والموهوبين مصادر تعلم جديدة وفرص تدريبية عالية المستوى على أكثر من صعيد في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات ونحوه”.

ووجه الشكر لطيران ناس على تعاونهم واهتمامهم بالطلاب والطالبات المتفوقين والموهوبين و المتميزين في جامعة الملك سعود.

مبادرات مستديمة

من جهتها، أكدت أسماء حمدان أن الاتفاقية تعكس التزام طيران ناس بتبني مبادرات مستديمة الأثر على المجتمع في المملكة، مشيرة: “فخورون بتوقيع اتفاقية لرعاية برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين مع جامعة الملك سعود التي تعد الأكبر والأعرق في المملكة، حيث ستساهم الاتفاقية في تعزيز نقل المعرفةمن مختلف مصادرها حول العالم لتعزيز قدرات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وهو ما ينسجم مع أهداف طيران ناس في دعم المواهب والمؤسسات الوطنية في المملكة”.

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