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أربع منها مجهزة لعمليات الاستمطار وطائرة خاصة لأبحاث ودراسات الطقس

اتفاقية لشراء 5 طائرات لاستمطار السحب وإجراء دراسات الطقس والمناخ

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
اتفاقية لشراء 5 طائرات لاستمطار السحب وإجراء دراسات الطقس والمناخ
المواطن - فريق التحرير

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وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم، اتفاقية لشراء خمس طائرات لصالح البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب؛ أربع منها مجهزة لعمليات الاستمطار، وطائرة خاصة لأبحاث ودراسات الطقس والمناخ، وتُعد هذه الطائرات الأحدث من نوعها ومجهزة بكافة التقنيات.

مشروع شراء طائرات الاستمطار

وبهذه المناسبة أكد معالي الوزير الفضلي، أن مشروع شراء طائرات الاستمطار، يهدف إلى بناء القدرات الداخلية ونقل وتوطين المعرفة، إلى جانب استدامة الأعمال، ورفع مستوى تغطية وكفاءة عمليات الاستمطار، إضافة إلى خفض التكاليف المصاحبة لتشغيل الطائرات؛ وذلك من خلال توفير طائرات خاصة ومجهزة بكافة تقنيات الاستمطار.

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من جانبه، قدّم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف على برنامج استمطار السحب الدكتور أيمن بن سالم غلام، خالص الشكر لمعالي المهندس الفضلي على دعمه ومتابعته المستمرة للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، والنتائج التي حققها، موضحًا أن برنامج الاستمطار أكمل مرحلته الثالثة ويستعد لإطلاق المرحلة الرابعة.

وأضاف أن الأعمال التشغيلية للبرنامج حققت نجاحًا بنسبة تجاوزت (97%)، وأن الدراسات الأولية للهاطل المطري الناتج عن المراحل الثلاث تعطي نتائج أولية تشير إلى كميات هطول بلغت (3.5) مليارات متر مكعب من المياه على المناطق المستهدفة، طبقًا لأجهزة قياس كميات الأمطار في المناطق المستهدفة، كما يعمل فريق من المختصين في البرنامج على توثيق كافة البيانات المحصلة؛ ليتم تقييمها من خلال مراكز الأبحاث العالمية ونشرها لاحقًا.

برنامج استمطار السحب

وأضاف الرئيس التنفيذي، أن البرنامج أكمل خلال مراحله الثلاث (626.67) ساعة طيران من خلال (190) مهمة استمطار، باستخدام (3405) شعلات على أجواء المناطق المستهدفة، مبينًا أن برنامج استمطار السحب يُعد أحد مخرجات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويتولى المركز تنفيذها لتتكامل مع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة والبحث عن طرق تنمية الموارد.

يذكر أن العمليات التشغيلية للمرحلة الأولى من برنامج استمطار السحب، انطلقت في 27 أبريل 2022م، بهدف زيادة مستويات هطول الأمطار؛ وإيجاد مصادر جديدة للمياه، وزيادة المساحات الخضراء إلى جانب تكثيف الغطاء النباتي؛ لمواجهة التصحر وتخفيف مظاهر الجفاف من خلال كوادر وطنية مؤهلة وتتميز بأعلى جاهزية، ويسهم البرنامج في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م.

 

 

 

 

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