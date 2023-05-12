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رحب الجانبان بمساعي الأصدقاء لاحترام القانون الدولي والإنساني

اتفاق مبادئ أولي بين الجيش السوداني والدعم السريع بالسعودية

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
اتفاق مبادئ أولي بين الجيش السوداني والدعم السريع بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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تم التوقيع على اتفاق مبادئ أولي بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة، وفقًا لما ذكرته العربية عاجل.

إعلان جدة

وأكد الجيش السوداني والدعم السريع، في إعلان جدة التزامهما بسيادة السودان ووحدته، ورحب الجانبان بمساعي أصدقاء السودان.

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ووفقًا لإعلان جدة، امتناع الجيش السوداني والدعم السريع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية، واتفقا على أن مصالح الشعب السوداني أولوية لهما.

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حماية العاملين

واتخذ الجانبان جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر، والسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال العدائية والمحاصرة، والالتزام بالإجلاء واحترام المرافق العامة والخاصة في السودان.

وتعهد الجانبان بالالتزام بحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة بالسودان.

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