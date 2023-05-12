اتفاق مبادئ أولي بين الجيش السوداني والدعم السريع بالسعودية

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تم التوقيع على اتفاق مبادئ أولي بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة، وفقًا لما ذكرته العربية عاجل.
وأكد الجيش السوداني والدعم السريع، في إعلان جدة التزامهما بسيادة السودان ووحدته، ورحب الجانبان بمساعي أصدقاء السودان.
ووفقًا لإعلان جدة، امتناع الجيش السوداني والدعم السريع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية، واتفقا على أن مصالح الشعب السوداني أولوية لهما.
واتخذ الجانبان جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر، والسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال العدائية والمحاصرة، والالتزام بالإجلاء واحترام المرافق العامة والخاصة في السودان.
وتعهد الجانبان بالالتزام بحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة بالسودان.