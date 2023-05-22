اتفاق وقف إطلاق النار في السودان يدخل حيز التنفيذ الاتحاد السعودي يجدد الشراكة مع بدجت حتى 2027 انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان الخليج يتفوق على الوحدة في الشوط الأول تحديات أمام دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس الرشيدي يمنح التعاون التقدم ضد الطائي مشاجرة وتشابك بالأيدي داخل برلمان كردستان العراق مستشارة الرئيس السوري: حالة من الفخر والاعتزاز في قمة جدة رقم مميز لـ فراس البريكان بعد ثنائيته ضد الاتفاق القرني وريانة خضعا لبرنامج تدريبي لمدة 9 أشهر
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني والدعم السريع برعاية سعودية أمريكية، حيز التنفيذ.
ومن المقرر أن تستمر هدنة وقف إطلاق النار في السودان لمدة 7 أيام، بهدف السماح بتوصيل المساعدات.
وقال الجانبان إنهما سيلتزمان بوقف إطلاق النار الذي بدأ الساعة 21:45 بالتوقيت المحلي 19:45 بتوقيت جرينتش.
ورغم استمرار القتال خلال اتفاقيات سابقة لوقف إطلاق النار، فهذه هي الهدنة الأولى التي يجري الاتفاق عليها رسميًا بعد إجراء مفاوضات.
ويشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة، اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات في جدة.
وأحيا الاتفاق الآمال في توقف الحرب التي تسببت في نزوح ما يقرب من 1.1 مليون شخص من ديارهم، من بينهم أكثر من 250 ألفًا فروا إلى الدول المجاورة، مما يهدد بزعزعة استقرار المنطقة المضطربة بالفعل.