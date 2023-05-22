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لمدة 7 أيام برعاية سعودية أمريكية

اتفاق وقف إطلاق النار في السودان يدخل حيز التنفيذ

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
اتفاق وقف إطلاق النار في السودان يدخل حيز التنفيذ
المواطن - فريق التحرير

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دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني والدعم السريع برعاية سعودية أمريكية، حيز التنفيذ.

لمدة 7 أيام

ومن المقرر أن تستمر هدنة وقف إطلاق النار في السودان لمدة 7 أيام، بهدف السماح بتوصيل المساعدات.

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وقال الجانبان إنهما سيلتزمان بوقف إطلاق النار الذي بدأ الساعة 21:45 بالتوقيت المحلي 19:45 بتوقيت جرينتش.

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ورغم استمرار القتال خلال اتفاقيات سابقة لوقف إطلاق النار، فهذه هي الهدنة الأولى التي يجري الاتفاق عليها رسميًا بعد إجراء مفاوضات.

آلية مراقبة

ويشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة، اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات في جدة.

وأحيا الاتفاق الآمال في توقف الحرب التي تسببت في نزوح ما يقرب من 1.1 مليون شخص من ديارهم، من بينهم أكثر من 250 ألفًا فروا إلى الدول المجاورة، مما يهدد بزعزعة استقرار المنطقة المضطربة بالفعل.

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