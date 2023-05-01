اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول السودان

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أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع في السودان، بعد طلب من المملكة.
وتبذل المملكة جهودًا من أجل حل الأزمة في السودان، بعد اندلاع الاشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع منتصف أبريل الماضي.
وقالت وزارة خارجية المملكة إن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان بلغ 5197 بينهم 184 سعوديًا.
وكان الجيش السوداني أعلن، مساء أمس الأحد، موافقته على تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة بناءً على وساطة سعودية أمريكية، بحسب ما جاء في بيان له. وأعرب الجيش السوداني عن أمله بأن تلتزم قوات الدعم السريع بالهدنة رغم تأكيده رصد محاولة هجوم على بعض المواقع، وشدد على جاهزيته للتعامل مع أي خروقات للهدنة.