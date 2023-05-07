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شارك الآلاف ضد التعديلات القضائية

احتجاجات ومظاهرات تل أبيب تدخل أسبوعها الـ 18

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
احتجاجات ومظاهرات تل أبيب تدخل أسبوعها الـ 18
المواطن - فريق التحرير

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شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين، في احتجاجات تل أبيب؛ للاعتراض على خطط جديدة يريد بها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تشديد القيود على المحكمة العليا.

وبحسب الإندبندنت، علقت الحكومة مؤقتاً الخطط الرامية إلى إجراء تعديلات قضائية في إسرائيل بعد أن نظم محتجون أحد أكبر الاحتجاجات بالشوارع في تاريخ البلاد، وهي الاحتجاجات التي دخلت الآن أسبوعها الـ18، والتعديلات تمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين قضاة المحكمة العليا وتسمح للبرلمان بإلغاء كثير من أحكامها.

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وتتهم الحكومة قضاة ناشطين بتزايد سطوهم على سلطات البرلمان وتقول إن التعديلات القضائية ضرورية لإعادة التوازن بين السلطة القضائية والسياسيين المنتخبين.

احتجاجات ومظاهرات تل أبيب تدخل أسبوعها الـ 18

انتقادات عاصفة

ويقول منتقدو هذه التعديلات إنها ستعصف بآلية المراقبة والتوازن بين السلطات التي تعد أساساً للنظام الديمقراطي وتمنح الحكومة سلطة بلا رقيب.

وبعد مرور خمسة أشهر من تشكيل حكومة ائتلافية يمينية متطرفة، يعتقد 74% من الإسرائيليين أن الحكومة سيئة الأداء، وفقاً لاستطلاع نشرته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، أمس الجمعة.

وتجمعت حشود في وسط تل أبيب، أمس السبت، للاعتراض على الخطط التي يرون فيها تهديداً للمناخ الديمقراطي في إسرائيل.

احتجاجات ومظاهرات تل أبيب تدخل أسبوعها الـ 18

عدد المحتجين

وتشير تقديرات القناة 12 الإسرائيلية إلى أن 110 آلاف شخص شاركوا بالاحتجاجات في تل أبيب وحدها، بينما نظمت احتجاجات أخرى في أنحاء البلاد، وقد علقت الحكومة التعديلات في محاولة لإعطاء بعض الوقت للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ومنصبه شرفي إلى حد كبير للتوصل إلى توافق بين الائتلاف والمعارضة قد يخفف التشريع، لكن الجهود لم تثمر شيئاً حتى الآن.

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