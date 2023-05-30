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بدأت بشرارة ثم تحولت لما يشبه الحمم البركانية

احتراق شاحنة محملة بالفلّين في ثوان معدودة

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
احتراق شاحنة محملة بالفلّين في ثوان معدودة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشاحنة محملة بالفلّين أصابتها شرارة بدأت بنار صغيرة في الصين.

تفاصيل الحادثة

وبحسب الفيديو، ما لبثت أن أشعلت حمولة الفلين بالكامل وتحول المكان لما يشبه الحمم البركانية، في غضون ثوان معدودة.

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من المعروف أن احتراق الفلين يُنتج أبخرة مسرطنة وسامة يصعب إخراجها من الرئتين عند استنشاقها ويُنصح بالابتعاد مباشرة من أماكن اشتعاله.

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