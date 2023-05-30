احتراق شاحنة محملة بالفلّين في ثوان معدودة

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشاحنة محملة بالفلّين أصابتها شرارة بدأت بنار صغيرة في الصين.
وبحسب الفيديو، ما لبثت أن أشعلت حمولة الفلين بالكامل وتحول المكان لما يشبه الحمم البركانية، في غضون ثوان معدودة.
من المعروف أن احتراق الفلين يُنتج أبخرة مسرطنة وسامة يصعب إخراجها من الرئتين عند استنشاقها ويُنصح بالابتعاد مباشرة من أماكن اشتعاله.