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تظهر علامة منبهة بالضغط على أطراف الصوابع

اختبار بالأصابع يكشف إصابتك بسرطان الرئة

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
اختبار بالأصابع يكشف إصابتك بسرطان الرئة
المواطن - فريق التحرير

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اكتشاف إحدى العلامات المبكرة للإصابة بسرطان الرئة، أصبح اليوم ممكنًا من خلال اختبارات بسيطة في المنزل.

ووفقًا للأعراض الخاصة بالمرض فقد تميل إلى كونها تنفسية، لكن هناك علامة منبهة مبكرة لسرطان الرئة قد تظهر في أطراف الصوابع، بحسب “سكاي نيوز”.

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اختبار بسيط

ويمكن معرفة ذلك من خلال الضغط على الأظافر التي عادة ما تظهر بقعة بيضاء تختفي بسرعة، وفي حال عدم رؤيتها رؤيتها عند الضغط على الأصابع فقد يكون هناك تعجر أو علامة على الإصابة بسرطان الرئة.

وتعجر الأصابع‏ هو زيادة في سماكة الجلد تحت أظافر اليدين أو القدمين، وتحدث الحالة على مراحل، تبدأ من قاعدة الظفر التي تصبح ناعمة، ثم يصبح الجلد بجوار قاعدة الظفر لامعا، وبعد ذلك تبدأ الأظافر في الانحناء أكثر من المعتاد عند النظر إليها من الجانب.

ومن الضروري معرفة أن عدم ظهور تلك البقعة البيضاء لا يعني تلقائيا الإصابة بسرطان الرئة، لذا فإن الأفضل هو التحدث إلى الطبيب المختص.

أعراض السرطان

تشمل الأعراض الشائعة لسرطان الرئة التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

سعال مستمر يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

ضيق التنفس.

كثرة التهابات الصدر.

ألم في الصدر أو الكتف.

سعال الدم أو الدم في البلغم.

التعب غير المبرر أو نقص الطاقة.

بحة في الصوت.

تورم في الوجه أو الرقبة

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