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بمشاركة أكثر من 100 جهة وطنية

اختتام تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1444هـ

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
اختتام تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1444هـ
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، أعمال تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1444هـ، بمشاركة أكثر من 100 جهة وطنية، مثلها أكثر من 350 مسؤولًا عن الأمن السيبراني ومختصًّا بالمجال، وذلك بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد.

ارتقاء بالخدمات

وأوضحت الهيئة أن التمرين يأتي في إطار دعمها ومساندتها للجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالخدمـات المقدمـة لضيـوف الرحمـن، وتمكين الجهات الوطنية من القيام بمهامها تجاه أمنها السيبراني خلال موسم الحج، وتعزيز صمودها أمام التهديدات والمخاطر السيبرانية المتجددة والاستجابة لها، وتنمية مهارات المختصين لديها في الأمن السيبراني، لافتة إلى أن التمرين اشتمل على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية وتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة على النحو الذي يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

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وبيّنت الهيئة أن تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1444هـ الذي نُفذ في محافظة جدة على مدى يومين، جاء عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، يتم من خلالها تصميم تمارين سيبرانية وتطوير سيناريوهات تحاكي آخر التطورات في الأساليب المستخدمة في التهديدات والهجمات السيبرانية، وذلك بهدف تعزيز الجهود ودعم آليات العمل في منظومة وطنية متكاملة ورفع الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج.

وفي نهاية التمرين كرّم وزير الحج والعمرة، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الفائزين في التمرين الفني الذي يأتي ضمن أعمال تمرين الأمن السيبراني لموسم حج هذا العام 1444هـ، كما عبرا عن شكرهما الجزيل واعتزازهما بما يقدمه مسؤولو الأمن السيبراني في الجهات الوطنية لحماية المصالح الحيوية وتأمين البُنى التحتية الحساسة للمملكة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

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