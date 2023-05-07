Icon

انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني غدًا Icon تغريم الاتحاد 10000 ريال Icon زي عسكري صيني للجيش العراقي ومناشدة للسلطات بالتدخل Icon بالمرصاد: القبض على عدد من مروجي المخدرات بالسعودية Icon اختتام مؤتمر التكنولوجيا في الرعاية الصحية بجامعة الأميرة نورة Icon التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الشباب وتشرين السوري Icon 8 مايو اليوم العالمي للحمير فكيف يحتفل به العالم Icon تويتر الذهبية للشركات الصغيرة مقابل اشتراك بتكلفة أقل Icon بايرن ميونخ يقدم هدية إلى برشلونة لضم ميسي Icon لقطة تجمع فيصل بن فرحان ووزيري خارجية الكويت والأردن باجتماع بحث المستجدات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المؤتمر ركز على نشر الوعي حول أهمية تطبيق التكنولوجيا

اختتام مؤتمر التكنولوجيا في الرعاية الصحية بجامعة الأميرة نورة

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
اختتام مؤتمر التكنولوجيا في الرعاية الصحية بجامعة الأميرة نورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اختتمت كلية الصحة وعلوم التأهيل، بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالله الجامعي، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الأحد، مؤتمر التكنولوجيا في الرعاية الصحية، الذي استهدف الممارسين الصحيين والمختصين في مجالات الحاسب الآلي، على مدار يومين، بمشاركة 20 متحدثًا في مركز أبحاث العلوم الصحية بالجامعة.

مجال التكنولوجيا

وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على توظيف التكنولوجيا في الرعاية الصحية، واستعراض المستجدات في مجال التكنولوجيا المتعلقة بالرعاية الصحية، وحثِّ الممارسين الصحيين على توظيف التكنولوجيا في ممارساتهم الصحية، وتشجيع المتخصصين في مجال التكنولوجيا على التعاون مع نظرائهم في المجال الصحي؛ لاستحداث برامج وتقنيات تدعم الرعاية الصحية.

قد يهمّك أيضاً
نائب وزير الداخلية يطَّلع على جهود سدايا في البيانات والذكاء الاصطناعي

نائب وزير الداخلية يطَّلع على جهود سدايا في البيانات والذكاء الاصطناعي

غرق أكثر من 100 شخص في رواندا بسبب الفيضانات

غرق أكثر من 100 شخص في رواندا بسبب الفيضانات

وتضمَّن المؤتمر 20 محاضرة ركَّزت محاورها على خدمات الرعاية الصحية المقدمة عن بُعد، والتعليم الإلكتروني في التخصصات الصحية، وتوظيف التكنولوجيا في الرعاية الصحية خلال جائحة كورونا، ومستقبل التكنولوجيا في الرعاية الصحية.

نشر الوعي

وركز المؤتمر على نشر الوعي حول أهمية تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، والخدمات المتوفرة لتمكين الاستفادة منها في تعزيز صحة المجتمع، وتسليط الضوء على التعليم الإلكتروني في التخصصات الصحية، بالإضافة إلى التكنولوجيا في الرعاية الصحية بشكل عام والرعاية الصحية عن بُعد على وجه الخصوص، وتحديد أهميتها وأدوارها في تسهيل الخدمات المقدمة للمرضى، والحالات الطارئة، والأزمات الجائحة، بالإضافة إلى مناقشة مستقبلها وأفكار لتعزيز إسهاماتها.

وتأتي هذه البرامج ضمن اهتمام كلية الصحة وعلوم التأهيل، من أجل تحقيق الغايات الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وحرصها على تطوير الكوادر البشرية، وتحقيق التعاون والعمل المشترك بين الجهات ذات الصلة، ومدّ جسور التواصل، وخلق بيئة تفاعلية داعمة للتطوير، وللعمل، وتبادل الخبرات مزودة بأحدث سُبل التكنولوجيا لتيسير المهام ومواكبة المتطلبات الحديثة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية
تكنولوجيا

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية...

تكنولوجيا
ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له بوجه متورم !
الرياضة

ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له...

الرياضة
نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان
السعودية اليوم

نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد...

السعودية اليوم
معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر
السعودية اليوم

معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر

السعودية اليوم
ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل
أخبار أمنية

ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع...

أخبار أمنية
أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية
العالم

أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية

العالم
مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا
السعودية اليوم

مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من...

السعودية اليوم
طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم
العالم

طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم

العالم