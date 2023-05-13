اختراق بيانات 237 ألف موظف أمريكي عقب تسلل إلكتروني

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استهدفت عملية تسلل إلكتروني وزارة النقل الأمريكية، وتسببت في الكشف عن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 237 ألفًا من موظفي الحكومة الاتحادية الحاليين والسابقين.
واستهدف التسلل أنظمة معالجة مستحقات برنامج “ترانسرف” للنقل الذي يسدد بعض تكاليف انتقالات موظفي الحكومة. ولم يتضح إن كان أي من المعلومات الشخصية للموظفين قد استخدم لأغراض إجرامية.
وأخطرت وزارة النقل الكونجرس، الجمعة، في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها “رويترز” أن تحقيقها الأولي في اختراق البيانات خلص إلى أن “التسلل اقتصر على أنظمة معينة في الوزارة تستخدم في مهام إدارية، مثل معالجة مستحقات انتقالات الموظفين”.
وقالت الوزارة في بيان لـ”رويترز” إن التسلل لم يؤثر على أي من أنظمة سلامة للنقل، ولم تذكر الجهة التي قد تكون مسؤولة عن التسلل.
وأضافت أنها تحقق في الأمر ومنعت الوصول إلى نظام مستحقات الانتقالات لحين تأمينه وتشغيله مجددًا.