اختطاف مواطن يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت

السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق
تعرض مواطن سعودي يعمـل لصالـح الخطـوط الجوية السعودية فـي بيروت إلى الاختطاف، مسـاء أمـس، مـن وسـط المنطقة التجاريـة في العاصمة اللبنانية.
وبحسب ما نقلت قناة الإخبارية، عن مصـدر، فـإن الخاطفين بعثوا برسالة تطلب فـديـة تقـدر بأربعمائة ألف دولار، أي مليون ونصـف ريـال، مشيرة إلى أن الرسالة الهاتفية صدرت من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث مقر ميليشيا حزب الله.