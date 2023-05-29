اختطاف مواطن يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت

تعرض مواطن سعودي يعمـل لصالـح الخطـوط الجوية السعودية فـي بيروت إلى الاختطاف، مسـاء أمـس، مـن وسـط المنطقة التجاريـة في العاصمة اللبنانية.

وبحسب ما نقلت قناة الإخبارية، عن مصـدر، فـإن الخاطفين بعثوا برسالة تطلب فـديـة تقـدر بأربعمائة ألف دولار، أي مليون ونصـف ريـال، مشيرة إلى أن الرسالة الهاتفية صدرت من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث مقر ميليشيا حزب الله.