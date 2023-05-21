اختفاء 30 طنًا من الأمونيا المتفجرة من قطار شحن في كاليفورنيا

أبلغت شركة Dyno Nobel، الشركة المسؤولة عن نقل مواد كيمائية من الأمونيا المتفجرة، عن اختفاء الشحنة إلى مركز الاستجابة الوطني الفيدرالي، وفقًا لمنافذ KQED في كاليفورنيا.

وغادرت الشحنة وايومنغ متجهة إلى سالتديل، كاليفورنيا في 12 أبريل، متجهة على طول خط سكك حديد يونيون باسيفيك، حيث تم شحن نترات الأمونيوم في شكل حبيبات مخزنة، ولكن عندما وصل القطار بعد حوالي أسبوعين، لم تكن هناك أي علامة على وجود مادة كيميائية.

ويتم استخدام نترات الأمونيوم بشكل شائع كسماد، ولكن يمكن أيضًا استخدامها كعنصر قوي في المتفجرات، وتم استخدام قنبلة محلية الصنع مصنوعة من نترات الأمونيوم بشكل سيئ في الهجوم الإرهابي المحلي في أوكلاهوما سيتي عام 1995، والذي أسفر عن مقتل 168 شخصًا.

ماذا حدث؟

وقال متحدث باسم الشركة: تم إغلاق عربة القطار عندما غادرت المنشأة وكانت الأختام سليمة عند وصولها إلى كاليفورنيا، والتقييم الأولي هو أن التسرب عبر البوابة السفلية لعربة السكة الحديد ربما يكون قد حدث أثناء العبور.

ومع ذلك، قال متحدث باسم إدارة السكك الحديدية الفيدرالية للمنافذ أن التحقيق الأولي الخاص بهم يشير إلى أن إحدى بوابات السكك الحديدية لم يتم إغلاقها بشكل صحيح، مضيفين ان كل من لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا، ويونيون باسيفيك، وداينو نوبل يتم التحقيق معهم.

لا يوجد تهديد

وعلى الرغم من الاستخدام القاتل المحتمل للمادة الكيميائية إلا أن شركة السكك الحديدية المسؤولة عن النقل قالت إنه لا يوجد تهديد للجمهور إذا تسربت ببساطة في طريقها إلى سالتدال.