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فقد الاتصال بالقارب صباح الأربعاء الماضي

اختفاء 500 مهاجر بينهم حديث الولادة وحوامل بالبحر المتوسط

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
اختفاء 500 مهاجر بينهم حديث الولادة وحوامل بالبحر المتوسط
المواطن - فريق التحرير

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اختفى قارب يحمل 500 مهاجر، بينهم طفل حديث الولادة ونساء حوامل، اختفى في عرض البحر المتوسط، وفقًا لما أعلنته منظمتان خيريتان، الجمعة

فقدان الاتصال بالقارب

وقالت جماعة ألارم فون، وهي مجموعة ترد على مكالمات الاستغاثة من سفن المهاجرين، أنها فقدت الاتصال بالقارب صباح الأربعاء الماضي.

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وفي ذلك الوقت جنح القارب، الذي تعطل محركه في المياه الدولية على بعد نحو 320 كيلومتراً، إلى الشمال من ميناء بنغازي الليبي وعلى بعد أكثر من 400 كيلومتر من مالطا أو جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا.

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وذكرت منظمة الطوارئ الإيطالية غير الحكومية، أن سفينتها (لايف سابورت) وسفينة (أوشن فايكينج) التي تعمل أيضاً في إنقاذ المهاجرين بحثتا عن القارب المفقود لمدة 24 ساعة بلا جدوى، ولم تعثرا على أي حطام.

القارب المفقود

وتابع خفر السواحل الإيطالي، أنه أنقذ 423 و671 مهاجراً في عمليتين منفصلتين في المياه الإيطالية، وقالت (ألارم فون) إنه لا علاقة لهم بالقارب المفقود.

وذكرت منظمة “أطباء بلا حدود” أن سفينة تابعة لها أنقذت 300 مهاجر في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت المنظمة – في تغريدة على منصة التدوينات المصغرة “تويتر” – إلى أن السفينة أنقذت حوالي 300 شخص، بينهم العديد من النساء والأطفال، والذين كانوا يبحرون على متن قارب خشبي مكتظ بالأشخاص ويواجه مصاعب جمّة، موضحة أن عملية الإنقاذ استغرقت حوالي أربع ساعات، وأن كافة المهاجرين بأمان على متن السفينة، ويتلقون المساعدة.

 

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